Murcia cifra en más de 2.500 migrantes los llegados por mar en 2026, más que en Andalucía

Guardar

Cartagena (Murcia), 16 sep (EFE).- El Gobierno de la Región de Murcia cifra en más de 2.500 inmigrantes los que han llegado de forma irregular a las costas de la comunidad este 2026, una cifra que supera al cómputo de Andalucía y que la convierte en la autonomía peninsular con mayor inmigración por vía marítima.

Los datos los ha puesto de manifiesto este miércoles el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, durante su comparecencia ante el pleno de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta de Vox sobre la posición del gabinete de Fernando López Miras acerca de la inmigración ilegal y las actuaciones que considera necesarias para afrontarla.

PUBLICIDAD

El consejero ha puesto el acento en que solo este año se han producido en las costas murcianas más de 110 desembarcos, los dos últimos esta misma mañana tras ser interceptadas y llevadas a puerto 26 personas que viajaban en sendas pateras frente a las costas de Cabo de Palos, en Cartagena.

En respuesta a Vox, el consejero ha subrayado la necesidad de que el Estado dote de más medios humanos y materiales a las fuerzas de seguridad para la lucha contra las mafias de inmigración ilegal y asuma sus competencias en el control de fronteras.

PUBLICIDAD

También ha adelantado, en la misma línea que había hecho minutos antes la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que el Ejecutivo autonómico estudiará mañana la presentación ante el Tribunal Supremo de un recurso contra el decreto regulador de la acogida de menores extranjeros no acompañados por las comunidades autónomas al considerar que el Estado, al fijar la acogida, no tiene en cuenta la capacidad real de los territorios. EFE