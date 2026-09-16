Louzán da por hecho que la final será en Madrid y anuncia visita de Infantino en otoño

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunció este miércoles que el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, visitará Madrid en otoño y dio por hecho que la final del Mundial de 2030 será en España y no en Marruecos.

"Los datos nos avalan y los argumentos, también (...) Está clarísimo que España tiene que ser la final (...) España es garantía de éxito, no hay que dudar", dijo Louzán durante su intervención en el World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid.

PUBLICIDAD

El presidente de la RFEF desveló que Infantino visitará Madrid con el fin de mantener "una larga conversación" sobre los preparativos del Mundial que España organizará con Marruecos y Portugal. EFE