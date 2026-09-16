Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

Juan Duyos y Eduardo Casanova en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra renueva desde este miércoles su panel de invitados. Del 16 al 18 de septiembre, Eduardo Casanova, Juan Duyos, Daniela Blume y Mariola Fuentes se suman al concurso de Antena 3 para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote por completar la prueba ‘AlaZ’.

Los cuatro rostros se dividirán como de costumbre entre el equipo azul y el naranja. Bajo la conducción de Roberto Leal, su función consistirá en ayudar a los aspirantes a sumar el mayor número de segundos posible de cara a la prueba final de Pasapalabra, con la que cada tarde se disputa un bote que ya supera el millón de euros.

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Mientras tanto, David y Moisés continúan su enfrentamiento diario en busca del ansiado premio. Al margen, Telecinco mantiene la emisión de Rueda la letra con ‘El Rosco’, aunque una hora antes y sin lograr los exitosos datos de audiencia que alcanza cada día Pasapalabra.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Eduardo Casanova en ‘Pasapalabra’

El primero de los invitados de Pasapalabra es Eduardo Casanova, nacido en Madrid el 24 de marzo de 1991, saltó a la fama a los 14 años con su papel de Fidel Martínez en la serie de Telecinco Aída, personaje que interpretó entre 2005 y 2014 y al que regresó este año en la película Aída y vuelta, dirigida por Paco León. Antes de esa oportunidad, ya trabajaba como actor desde los doce años. Con el tiempo, Casanova desarrolló una faceta como director, guionista y productor que lo convirtió en una de las voces más particulares del cine español.

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Debutó en el largometraje en 2017 con Pieles, que obtuvo tres nominaciones a los Goya, y repitió fórmula en 2022 con La piedad, protagonizada por Ángela Molina, con otras tres nominaciones. En 2025 estrenó la miniserie Silencio para Movistar Plus, con la que abordó el estigma del VIH desde una estética vampírica, un tema que cobró una dimensión personal cuando, meses después, hizo pública su condición de portador del virus. En paralelo, se convirtió en un rostro habitual de los realities de televisión, con pasos por MasterChef Celebrity, Maestros de la costura Celebrity y DecoMasters.

Eduardo Casanova, en'MasterChef Celebrity 8' (RTVE)

Quién es Juan Duyos

También participa en Pasapalabra Juan Duyos, uno de los diseñadores de referencia de la moda española, especializado en costura a medida y vestidos de novia. Comenzó su formación en la Alta Escuela de Moda de Madrid y en 1992 entró como ayudante de Manuel Piña, cofundador de la Pasarela Cibeles. Tres años después de la muerte de su mentor, fundó junto a Cecilia Paniagua la firma Duyos&Paniagua, con la que desfiló en Cibeles y fue invitado a la London Fashion Week en 1998.

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En 1999 emprendió su carrera en solitario bajo la marca Duyos, con la colección Recuerda y guarda, que le valió el primero de sus cinco premios L’Oréal a la mejor colección de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Duyos dirigió la creatividad de Don Algodón entre 2002 y 2005 y colaboró con marcas como Levi’s, Adidas y Coca-Cola, además de diseñar el vestuario de espectáculos como el ballet flamenco de Rafael Amargo.

El diseñador Juan Duyos con una de sus colecciones (Europa Press)

Verónica Blume en ‘Pasapalabra’

Verónica Blume nació el 17 de julio de 1977 en Waldshut, un pequeño pueblo de la Selva Negra alemana, de madre uruguaya y padre alemán criado en Argentina. Pasó su infancia entre Uruguay y Austria hasta que, a los nueve años, su familia se instaló en Barcelona, ciudad que adoptó como propia. A los 15 años, animada por su padre, se presentó a un concurso internacional de modelos organizado junto a la agencia Ford y ganó la final, lo que la llevó a mudarse a Nueva York a los dieciséis años y a firmar un contrato que la catapultó a la fama.

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En su etapa de top model, la invitada de Pasapalabra trabajó para firmas como Chanel, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Versace, y protagonizó portadas de revistas como Vogue, Elle y Marie Claire, en la misma generación de supermodelos españolas que Martina Klein, Judit Mascó y Nieves Álvarez. Tras una década de viajes constantes, Blume decidió alejarse de las pasarelas al quedar embarazada de su hijo Liam, nacido en 2003, y encontró en el yoga una vía de estabilidad personal y profesional que la llevó a fundar su propio estudio, The Garage by Verónica Blume, activo hasta 2020.

Verónica Blume en 'Otro Enfoque' (Mediaset)

Quién es Mariola Fuentes

Mariola Fuentes es una actriz especializada en papeles tragicómicos con más de tres décadas de trayectoria que también aterriza en Pasapalabra. Antes de cumplir los 20 años se trasladó a Madrid, donde empezó a trabajar en el cabaret y se integró a la compañía Productos Lola, sin haber pasado nunca por una escuela de interpretación. Debutó en el cine en 1994 con Días contados, de Imanol Uribe, y alcanzó mayor notoriedad en 1997 con Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí y con Carne trémula, su primera colaboración con Pedro Almodóvar, a quien acompañaría después en Hable con ella y Los abrazos rotos.

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Jazz Vilá y Mariola Fuentes en 'Maestros de la Costura Celebrity 2' (RTVE).

En televisión, Fuentes ha sido un rostro habitual desde mediados de los años noventa, con series como A las once en casa, Mis adorables vecinos, Vive cantando, Señoras del (h)AMPA y, más recientemente, El inmortal, para Movistar Plus o su participación en Maestros de la Costura Celebrity. Su carrera incluye además el Premio Málaga Cinema 2019 a la trayectoria y pasos por el teatro con obras como Medusa. En 2014 le diagnosticaron cáncer de mama, enfermedad que superó y sobre la que ha hablado públicamente en distintas ocasiones para defender el sistema sanitario público.