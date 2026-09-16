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La Fiscalía reclama 25 años de cárcel para el matrimonio que aisló a sus hijos en Oviedo

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Oviedo, 16 sep (EFE).- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación ante el alto tribunal frente a la sentencia que el pasado julio favoreció la puesta en libertad del matrimonio alemán que durante más de tres años tuvo aislados a sus tres hijos menores en una casa de las afueras de Oviedo, y solicita para ellos una pena individual de 25 años y 10 meses de cárcel, ha informado este miércoles el Ministerio Público.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) consideró que los progenitores solo eran autores de un delito de abandono de familia, penado con seis meses de prisión.

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Frente a ello, durante el juicio celebrado durante el mes de mayo en la Audiencia Provincial de Oviedo, la Fiscalía pedía penas de 25 años para cada progenitor al considerar que también eran culpables de los delitos de detención ilegal y maltrato psicológico.

La Audiencia Provincial les condenó a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, pero les absolvió del de detención ilegal.

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Sin embargo, el TSJA estimó parte del recurso de la defensa de los padres, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, a los que mantuvo las penas de seis meses de prisión por abandono de familia, pero desestimó el recurso de la Fiscalía, que pedía que fueran condenados también por los otros dos delitos.

En su recurso, la Fiscalía insiste en que, según los hechos probados, los dos acusados se encerraron desde 2021 durante más de tres años en casa sin permitir que sus tres hijos comunes -dos gemelos de cinco años y su hermano mayor de siete en aquel momento- salieran en ningún momento, compartiendo con ellos la idea de que podían sufrir un contagio.

El Ministerio Público subraya que la casa se encontraba en condiciones insalubres y los niños fueron privados de asistencia médica durante todo ese tiempo y nunca fueron escolarizados.

De este modo, argumenta, "la situación de prolongado aislamiento afectó al desarrollo de los menores y generó dificultades de deambulación y un déficit en la adquisición de habilidades sociales que determinó un trastorno del desarrollo psicológico".

La Fiscalía, que formaliza el recurso de casación por infracción de ley penal sustantiva, solicita una pena individual de 25 años y 10 meses de prisión por un delito de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito familiar, tres de detención ilegal, y otro de abandono de familia.

Tras su salida de prisión, la Fiscalía solicitó que el matrimonio siguiera con las medidas cautelares, consistentes en la suspensión cautelar de la patria potestad, guara y custodia de los niños, que de este modo continúan bajo la protección de la Consejería de Derechos Sociales del Principado. EFE

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