El Congreso tumba la iniciativa de PSOE y Sumar contra los aranceles de Trump a Cuba, con abstención de PNV y Junts

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El Congreso ha rechazado este miércoles, con los votos de PP, Vox y UPN la proposición no de ley de Sumar enmendada por el PSOE en la que se condenaba los nuevos aranceles que ha ordenado el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba y exigía el levantamiento del bloqueo, además de pedir aumentar la cooperación con la isla. Tanto el PNV como Junts han evitado apoyar el texto y han optado por la abstención.

El texto votado parte de una iniciativa de Sumar que era mucho más contundente, ya que hablaba de un levantamiento "inmediato, total e incondicional" del bloqueo y que denunciaba la "agresión" contra la isla.

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Además, se eliminaba la exigencia inicial de que España impulse en la Unión Europea "iniciativas concretas" para poner fin a esas medidas de presión económica. La iniciativa sí solicita que España lidere en la UE y en los organismos internacionales una "posición firme" contra todas las medidas que sean contrarias al Derecho Internacional.

La proposición conmina también al Gobierno a reforzar la cooperación con Cuba en ámbitos como el energético, alimentario y farmacéutico. Y el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la no injerencia en los asuntos internos y la resolución pacífica de las controversias.

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RECHAZO AL "BLANQUEAMIENTO" DEL CASTRISMO

Durante el debate este martes en el Congreso, el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago sostuvo que las nuevas medidas impulsadas por Trump "han agravado" la situación económica, energética y humanitaria de la isla. El PSOE también rechazó el bloqueo, advirtió de que defender al pueblo cubano no supone defender a su Gobierno y denunció detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución de defensores de derechos humanos.

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El PNV y Junts coincidieron en rechazar las sanciones estadounidenses, pero reclamaron atender también a la situación interna de Cuba. La diputada vasca Maribel Vaquero calificó al Ejecutivo cubano de "gobierno totalitario" y el catalán Isidre Gavín (Junts) rechazó la proposición porque "blanquea la dictadura de izquierdas".

Los representantes de PP, Vox y UPN también centraron sus críticas en la represión y la ausencia de libertades en la isla. Por su parte, ERC, Bildu, Podemos y BNG apoyaron la proposición.

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