Ángel Víctor Torres: no estamos preocupados ante la investigación judicial sobre Ceuta

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Ceuta, 16 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha referido este miércoles a la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta a finales de julio y ha asegurado que en el Gobierno no están "preocupados" y que colaborarán con la justicia.

Ángel Víctor Torres se ha referido así tras presidir en Ceuta la reunión del Comité Especializado de Situación y ser preguntado por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa abierta, de citar a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz.

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En un auto notificado este miércoles, la jueza acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión.

"Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, nosotros colaboraremos con la justicia y se trasladará toda la documentación que sea requerida", ha afirmado el ministro, quien ha añadido: "No estamos preocupados ante esta investigación judicial".

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Ángel Víctor Torres ha afirmado que el Gobierno lleva a cabo "un trabajo complejo e inédito" por esta crisis.

Se ha referido a las afirmaciones hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al decir que le pregunten al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre los menores que están en las calles para decir que "ha dicho eso porque el tema de los menores es competencia de la ciudad autónoma".

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"Yo no sé cuántos adultos quedan en las calles y Vivas no podrá decir cuántos menores hay pese a que es su responsabilidad competencial", ha dicho Torres, que ha apelado a la colaboración de las autonomías en la acogida de menores.

"Feijóo ya votó en contra de la reubicación de los menores y ahora habrá que ver si vuelve a hacerlo porque dijo que ningún menor iba a ir a la península, quizás diciendo que se deberían de quedar en Ceuta", ha puntualizado. EFE

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