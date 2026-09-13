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Más de 20 alumnos estrenan un doble grado universitario para escudriñar la mente criminal

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Daniel Moya Calero

Barcelona, 13 sep (EFE).- La comprensión psicológica del delito y de la mente criminal constituye uno de los objetivos de los 25 alumnos que estrenen la nueva doble titulación de psicología y criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

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"Es un 'mix' perfecto", explica a EFE Bruna, alumna de Barcelona que es una de las 25 estudiantes que estrenan este nuevo grado en el curso 2025-2026.

Otra estudiante, Jana, de Igualada (Barcelona), resalta cuánto se esforzó en la selectividad, pues se “estaba arriesgando a entrar” sin saber a qué nota debería aspirar, al ser un doble grado nuevo (los aspirantes para el próximo curso sí que tendrán una referencia, pues la nota de corte ha quedado en el 11,6 sobre 14).

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A Nerea, de Badalona (Barcelona), la mente criminal le ha llamado la atención desde pequeña, cuando veía series como Hawaii 5.0 en televisión, por eso sus intereses profesionales hoy día varían entre la criminalística y la psicología forense.

 La doctora Elena Garrido, coordinadora del nuevo grado, explica que el interés por una doble titulación de estas características ha sido “histórico” entre el alumnado de ambas carreras.

Garrido celebra que por fin haya llegado el momento de iniciarlo, tras lograr que sea compatible “en cuanto a posibilidades, horario, y, sobre todo, competencias” entre ambas ramas.

La comprensión psicológica del delito y de la mente criminal constituye un área de interés compartido para ambas disciplinas.

El doble grado se ha diseñado para ser “lógico, asumible e integrado”, reduciendo en dos años el tiempo que llevaría cursar las dos titulaciones de manera independiente, según Garrido.

Durante los dos primeros años, el alumnado recibirá formación básica de ambas carreras, haciendo en primer lugar el temario de primero de psicología y posteriormente el de primero de criminología.

El plan docente se ha abordado con la idea de que resulte lo más fluido posible para el alumno, evitando repetición de temarios y centrándose en el “espacio híbrido” que existe entre los dos grados.

Los 25 alumnos que forman la primera promoción, y que en seis años serán los primeros titulados, encaran con expectación el curso.

Llegar hasta aquí no sólo ha supuesto esfuerzo, sino que, al no haber antecedentes, los universitarios partían con la incertidumbre de desconocer cuál acabaría siendo la nota de corte.

En este sentido, llama la atención el número de plazas, mucho menor que las 360 disponibles para el primer curso de psicología en la UAB y menos de la mitad de las ofrecidas en criminología, que son 55.

Esto es parte del enfoque de este doble grado: garantizar un “seguimiento longitudinal” y personalizado del alumno, sobre todo de cara a los cursos más avanzados del doble grado, en los que tendrán más dudas de cara a la especialización y las prácticas, ha explicado Garrido.

Aunque quedan tres años para que la primera promoción llegue a este punto, la oferta de prácticas ya está estudiada, pues Garrido y el resto del equipo docente ha trabajado “a seis años vista”.

La coordinadora recalca que el doble grado aúna “lo mejor de cada casa” en el apartado de prácticas, que incluirá aquellas más propias de una y de otra carrera y también agrupará a aquellas empresas u organizaciones que encajen en el “espacio intermedio” que hay entre ellas.

A los nuevos alumnos les cuesta imaginarse dónde estarán de aquí a seis años. Queda tiempo para pensárselo, pero Garrido no tiene dudas de que, al ser una doble titulación, "naturalmente las salidas laborales son dobles". EFE

(Vídeo)

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