España se desfonda al final ante Fiyi (32-38)

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- La selección femenina de rugby perdió este domingo ante Fiyi por 32-38 en el primer encuentro de las WXV Global Series Challenger que se disputa en el Kai Tak Youth Sports Ground de Hong Kong, en el que se desfondó en el último tramo y dejó escapar una importante ventaja.
El conjunto dirigido por Regis Sonnes, que comenzó por detrás en el marcador debido a un ensayo temprano del potente cuadro oceánico por medio de Atelaite Buna Ralivanawa, reaccionó y llegó a dominar mediado el segundo periodo por trece puntos (32-19), pero no pudo con el arreón final de sus rivales.
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Dos golpes de castigo transformados por Amalia Argudo impidieron que el despegue inicial de Fiyi fuera más decisivo. Mantuvo a España en el choque y, con sendos ensayos de Valentina Pérez y Claudia Cano, convertidos luego por la propia Argudo, logró irse al intermedio por delante en el marcador (20-19).
El inicio del segundo tiempo fue prometedor para las Leonas, que se dispararon hasta el 32-19 con dos nuevas marcas, esta vez de Valentina Pérez y de Argudo, con lo que todo parecía indicar que iban a sumar su tercer triunfo ante Fiyi.
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En cambio, en los últimos trece minutos las oceánicas se rebelaron y dieron un giro completo al partido y con tres ensayos de Ivamere Nabura Rokowati, Adi Salote Nailolo y Repeka Adi Tove se llevaron el triunfo por 32-38.
España completará su participación en estas series el próximo sábado 19 contra Samoa y el sábado 26 ante Brasil, también en Hong Kong. EFE
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