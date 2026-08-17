Detienen a 28 migrantes en la segunda patera llegada este lunes a Formentera

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Ibiza, 17 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este lunes a un grupo de 28 migrantes de origen subsahariano en la costa de Formentera, en la zona de s'Estufador, de la segunda patera llegada a la isla en esta jornada, tras otra con 27 ocupantes arribada durante la madrugada al Caló.

El grupo de 28 personas ha sido detenido sobre las 14.30 horas por agentes del puesto de Formentera de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia, ha informado la Delegación del Gobierno.

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Con estas dos últimas embarcaciones, en lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 238 pateras con 4.488 inmigrantes en situación irregular.

Entre el 1 de enero y el 15 de agosto han llegado 236 pateras, un 2,6 % más que en el mismo período del año pasado; con 4.333 migrantes a bordo, un 2,5 % más, según el balance publicado este lunes por el Ministerio del Interior. A esos datos, se suman las dos pateras de este lunes en Formentera.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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