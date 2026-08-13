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Pericas triunfa en la etapa y se suma a la lucha por la Volta a Portugal

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Lisboa, 13 ago (EFE).- El español Adrià Pericas, del UAE Team Emirates, triunfó este jueves en la séptima etapa de la Volta a Portugal y se sumó a la lucha por la conquista de esta competición.

Durante gran parte del día, el catalán de 20 años estuvo en el grupo de escapada junto al maillot amarillo Alexis Guerin y el ruso Artem Nych (ambos del Anicolor/Campicarn), y superó a los dos primeros de la clasificación general cerca de la meta para terminar con un tiempo de tres horas, 48 minutos y 32 segundos.

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Esta séptima etapa comprendió 153 kilómetros entre las villas de Vieira do Minho y Termas do Gerês, e incluso llegó a entrar en territorio español, algo que no había ocurrido en esta prueba desde 1995.

Adrià Pericas está siendo una de las revelaciones de esta 87ª Volta a Portugal y, además de liderar la categoría de la juventud, ha ascendido al tercer puesto de la general, a 1 minuto y 57 segundos del líder Alexis Guerin.

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Nych -el ganador de las dos últimas ediciones de la Volta- y Guerin quedaron segundo y tercero en esta etapa, con el mismo tiempo que Pericas, por lo que el francés sigue con el maillot amarillo y con la misma ventaja de 0:47 en la general sobre su compañero de equipo.

Entre los diez primeros del día también se situaron los españoles Jokin Murguialday (Euskaltel-Euskadi) y David Domínguez (Feira dos Sofás-Boavista), sexto y séptimo, respectivamente.

Los corredores seguirán junto a la frontera con España en la octava etapa de la Volta a Portugal, compuesta por un recorrido de 166,8 kilómetros entre Melgaço y Fafe, donde la meta se situará al final de una subida. EFE

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