Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los periodistas Óscar Martínez y Valeria Vegas a La Mari de Chambao o el cómico Diego Arjona

Óscar Martínez y la Mari de Chambao en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra vuelve a renovar este jueves su panel de invitados con Óscar Martínez, Valeria Vegas, la Mari de Chambao y Diego Arjona, una rotación prevista para las entregas del 13 al 17 de agosto con la que el concurso de Antena 3 mantiene a los famosos como pieza fija mientras consolida la prueba final ‘AlaZ’ con el duelo diario entre Javier y David.

Los cuatro participantes permanecerán en Pasapalabra hasta el próximo lunes y tendrán la función habitual de ayudar a los concursantes a sumar segundos para la ronda decisiva con la que cada tarde se disputa el bote. La nueva tanda llega en un momento de continuidad para el formato presentado por Roberto Leal, que conserva ese esquema incluso después de sustituir el histórico rosco.

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Óscar Martínez forma parte de esta nueva tanda de Pasapalabra después de una trayectoria muy vinculada a la televisión generalista. Fue uno de los rostros más reconocibles de las mañanas con El programa de Ana Rosa, donde ejerció como copresentador junto a Ana Rosa Quintana, y también pasó por formatos como Gran Hermano y Supervivientes.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Óscar Martínez

Durante la primera década de los 2000 estuvo entre los presentadores más cotizados de la pequeña pantalla. Más tarde dio el salto a Antena 3, donde presentó La vuelta al mundo en directo y Los últimos 20 metros, antes de recalar en RTVE como concursante de El cazador y de sumarse después a Telemadrid con Juntos y Tren de vida.

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El presentador Óscar Martínez, en una foto de archivo. (EFE)

Valeria Vegas en ‘Pasapalabra’

La segunda incorporación de Pasapalabra es Valeria Vegas, periodista nacida en Valencia en 1985 y licenciada en Comunicación Audiovisual. Ya había pasado antes por el concurso y ha desarrollado su carrera en cabeceras como Vanity Fair, El Mundo, Lecturas, Shangay y JotDown. Su nombre ganó una proyección mucho mayor en 2016 con la publicación de ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno, que se convirtió en la base de la posterior serie de los Javis estrenada en Atresplayer, en la que Vegas ejerció además como narradora de la historia del personaje interpretado por Lola Rodríguez.

En 2021 fue incluida por Forbes entre las personas más influyentes por su defensa de los derechos LGTBI. Su trabajo se ha extendido al documental con Manolita, la Chen de Arcos, que obtuvo el premio al mejor documental español en LesGaiCineMad 2016, y en televisión ha participado en programas como Hormigas Blancas, Sábado Deluxe, Y ahora, Sonsoles o D Corazón.

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Valeria Vegas, durante su entrevista con 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

Chambao en ‘Pasapalabra’

La tercera invitada de Pasapalabra es María del Mar Rodríguez Carnero, conocida artísticamente como La Mari de Chambao. La cantante y compositora malagueña comenzó su carrera a finales de los años 90 junto a su entonces novio y un primo de este, con quienes empezó a componer antes de profesionalizar aquel proyecto. En 2001 se incorporó el productor neerlandés Henrik Takkenberg y de esa formación surgió un estilo definido como Flamenco Chill, una fusión de sonidos flamencos y música electrónica.

Chambao, que en dialecto andaluz se refiere a una tienda de campaña improvisada para resguardarse del sol en la playa, publicó en 2002 el disco Flamenco Chill, que fue un éxito de ventas. Con el paso del tiempo fueron abandonando el grupo sus distintos integrantes y La Mari quedó como única continuidad del proyecto, rodeada de nuevos músicos. Antes de esa etapa, en 2005 la vocalista malagueña fue diagnosticada de cáncer de mama, una circunstancia que la llevó a aparcar su carrera y a escribir junto a su hermana el libro Enamorá de la vida.

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La Mari de Chambao durante su paso por 'La Revuelta' (RTVE)

Quién es Diego Arjona

Cierra el panel de Pasapalabra Diego Arjona, actor, humorista y director nacido en Algeciras en 1978. Después de terminar la carrera de Magisterio se trasladó a Madrid para estudiar cine, una decisión con la que empezó a desarrollar su actividad en el ámbito audiovisual y escénico. Sus primeros trabajos conocidos fueron los cortometrajes Chanquete ha muerto y Acuérdate de mí.

Diego Arjona en 'El club del chiste' (Atresmedia)

Más adelante orientó su carrera de forma decidida hacia la comedia, participó en El club de la comedia y en otros espacios de Paramount Comedy, y llegó a ganar premios de humor en el II Concurso de Monólogos de Madrid Club con el espectáculo ¡Vamos...digo yo!, que después llevó de gira por España. A esa trayectoria suma la publicación de los libros La biblia es la hostia, Este es un libro de humor pero aún no tiene título y Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90.

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