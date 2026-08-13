En libertad el detenido tras hallar el cadáver de un hombre momificado en Valencia

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València, 13 ago (EFE).- El detenido tras encontrarse el cadáver en avanzado estado de momificación de un hombre (su padre según informan medios locales) en una vivienda de Vilamarxant (Valencia) ha quedado en libertad con la medida cautelar de obligación de comparecencia ante el juzgado de forma periódica.

Así lo ha acordado la Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), que ha determinado que el detenido queda investigado en una causa abierta por los delitos de abandono de una persona en situación de riesgo y contra la Seguridad Social, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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El hallazgo del cadáver de un hombre, de avanzada edad, al parecer sin signos de violencia y en avanzado estado de momificación, se produjo hace dos días, en una casa de campo en estado de abandono, y varios medios de comunicación informan de la detención del hijo, que podría haber ocultado el fallecimiento desde hace meses para seguir cobrando la pensión del padre.

La Guardia Civil abrió una investigación y el juzgado de guardia de Llíria se hizo cargo de la instrucción. EFE