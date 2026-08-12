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Rosario Central recibe a un Corinthians atravesado por la polémica salida de Depay

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Buenos Aires, 12 ago (EFE).- El Rosario Central de Argentina recibirá este jueves a Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, un encuentro marcado por la decisión del club carioca de no renovar el contrato de Memphis Depay.

El partido comenzará a las 21.30 hora local (00.30 del viernes GMT) en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario (Santa Fe), con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

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Ambos equipos llegan con un nivel muy parejo y atravesaron la etapa de grupos: el equipo paulista finalizó primero de la zona E con once puntos (tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido), mientras que el conjunto rosarino finalizó segundo de la zona H con trece puntos y no fue primero por haber perdido con Independiente del Valle, que sumó la misma cantidad.

El 'Fideo' Ángel Di María sigue liderando el juego del equipo 'canalla' y será seguro titular sobre el césped de Arroyito, mientras el 'Timao' jugará sin la estrella neerlandesa, a quien el club decidió no renovar el contrato por motivos financieros, según anunció la institución el martes.

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"Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por dos años más", expresó el jugador en sus redes sociales.

El partido significará el reencuentro en cancha de los dos entrenadores finalistas de la Libertadores 2023, en la que Fernando Diniz (entonces en Fluminense) levantó el trofeo frente al Boca Juniors de Jorge Almirón.

El local de este jueves es el equipo con la valla menos vencida de esta edición de la Libertadores, ya que solo logró marcarle un gol el ecuatoriano Independiente del Valle en la última fecha del grupo.

En el Torneo Clausura de Argentina, el 'Canalla' ocupa el octavo lugar del grupo B, en un arranque algo dispar en su funcionamiento colectivo, al reportar dos triunfos, un empate y una derrota en cuatro partidos.

El conjunto dirigido por Almirón viene de dos victorias consecutivas por el campeonato local ante River Plate como visitante y el último viernes ante Aldosivi como local.

El 'Timao' fue de mayor a menor en la etapa de grupos de la Libertadores, en la que hace tres partidos que no logra una victoria.

En el plano doméstico, el equipo dirigido por Diniz recientemente quedó fuera de la Copa Brasil en octavos de final ante el Internacional de Porto Alegre, un resultado inesperado dado que es el campeón vigente de esa competición.

Ocupa el séptimo puesto en el torneo Brasileirao, con 32 puntos en 22 fechas (ocho ganados, ocho empatados y seis perdidos) e intenta no perder el ritmo del puntero Palmeiras que suma 48 unidades.

La inhibición impuesta por la FIFA sobre el club por deudas impagadas le impidió hasta la fecha la incorporación de nuevos jugadores para la segunda mitad del torneo, algo que incidió en la salida de Depay.

Ambos equipos volverán a enfrentarse por la vuelta de la serie de octavos de final el jueves 20 de agosto en el estadio Neo Quimica Arena de San Pablo Brasil.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jerónimo Ledesma, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Gonzalo Sandez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz, Ángel Di María, Julián Fernández, Enzo Copetti.

Entrenador: Jorge Almirón.

Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Andre, Raniele, Kaio Cesar, Rodrigo Garro, Breno, Pedro Raul.

Entrenador Fernando Diniz.

EFE

smo/fpe/og

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