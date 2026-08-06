Montero subraya su confianza en Zapatero y su derecho a reunirse con él

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Diego Márquez

Sevilla, 6 ago (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha subrayado que mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero porque le conoce y mientras "no aparezca una información que demuestre o diga lo contrario".

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Así lo apunta en una entrevista con EFE en la que también subraya que "en este país existe el derecho a la reunión" al ser preguntada por sus encuentros con el expresidente, investigado en el caso Plus Ultra.

"Cuenta con mi confianza, entre otras razones porque conozco al presidente Zapatero", ha aseverado la secretaria general de los socialistas andaluces y exvicepresidenta primera del Gobierno.

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Montero ha asegurado que no va a "comprar el marco mental de algunos medios de comunicación" que se han hecho eco de sus reuniones en su etapa en el Gobierno central con el expresidente, investigado en el caso Plus Ultra.

"Las noticias no dicen absolutamente nada, pero le dan pie al PP a que se pidan explicaciones. Pero, ¿sobre qué?", ha añadido la dirigente socialista.

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Además, al ser preguntada sobre las explicaciones públicas de Zapatero sobre las actividades por las que se le investiga, Montero está convencida de que al expresidente "le hubiera gustado ir más allá" en dichas explicaciones, pero "cuando uno está inmerso en un proceso judicial, tiene que atender también las recomendaciones de sus abogados".

En la entrevista, Montero destaca su confianza en el criterio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene que convocar elecciones generales "cuando lo crea conveniente".

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"En un escenario tan incierto como el internacional, ojalá el presidente agote la legislatura", ha apuntado.

La líder de los socialistas andaluces seguirá compaginando su labor con la Vicesecretaría General del PSOE por entender que "es importante la presencia de Andalucía en las tareas a nivel federal".

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En esta línea ha contextualizado la compatibilidad de su cargo al frente del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía con su tarea en el Senado, donde ejercerá una de las portavocías adjuntas del PSOE.

"No sé si por mi condición de mujer, algunos ponen más en cuestión la propia capacidad que yo pueda tener de compatibilizar tareas, cosa que he demostrado a lo largo de mi vida profesional", señala.

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Ha apelado a que el Senado acoja los debates territoriales que le corresponden y ha afeado al PP "el ruido y la utilización partidista que ha hecho" de la Cámara Alta.

En el Grupo Socialista en el Senado coincidirá con sus antecesores al frente del PSOE-A, Juan Espadas y Susana Díaz, con los que ya ha trabajado en Madrid "de forma muy directa" siendo ministra.

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"Yo tengo aforamiento ya en Andalucía", ha señalado al ser preguntada por las tesis de la oposición, que apuntan a que sus razones para ser senadora estarían relacionadas con volver a estar aforada ante el Supremo.

En esta línea, ha criticado la "tarea de deshumanización" del PP en relación con Sánchez y con ella misma.

En Andalucía, "dijeron que no iba a ser candidata, lo fui; dijeron que no iba a coger el acta de diputada en el Parlamento andaluz, la cogí; ahora dicen que me voy".

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"Se trata de hablar de mí en vez de hablar de política, y esto lo que pone de manifiesto es que no tienen proyecto para Andalucía y que sobre todo tienen mucho miedo con el PSOE-A". EFE

(foto) (vídeo)