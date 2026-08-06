Las altas temperaturas, el viento y las fuertes lluvias activan alertas en 11 comunidades

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Madrid, 6 ago (EFE).- Las altas temperaturas, el viento y las fuertes lluvias y tormentas han motivado la activación de avisos en once comunidades autónomas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (riesgo importante), se deben a las fuertes lluvias y las tormentas previstas en el interior de Cataluña y en Teruel, y las previsiones de la Aemet señalan que se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora durante la tarde, y en muchos casos las tormentas irán acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

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Las lluvias y las tormentas afectarán también, aunque con menor intensidad (nivel 'amarillo'), al litoral de Cataluña, al Pirineo de Lleida, al Valle de Arán, a grandes áreas de las provincias de Teruel y Zaragoza, al pirineo oscense, y al interior de la provincia de Castellón, con precipitaciones entre 15 y 25 litros por metro cuadrado en la mayoría de las áreas y tormentas con granizo y fuerte viento.

Por altas temperaturas se han activado avisos de nivel 'amarillo' (riesgo bajo) en las comunidades de Andalucía, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, donde los valores se situarán por encima de los 34 grados, aunque en algunas zonas de Andalucía volverán a alcanzar los 40.

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En las islas de Gran Canaria y La Palma se han activado también avisos por calor, ante la previsión de que se alcancen los 34 grados, y en el archipiélago hay además avisos por fuerte viento en La Gomera (de nivel 'naranja'), en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, el Hierro y Tenerife, y por fuerte oleaje también en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El mapa de avisos previsto para hoy se completa con una alerta de nivel 'amarillo' en Galicia por la niebla, aunque esta se limita al extremo sur de la zona de A Mariña, en la provincia de Lugo, y afectará a la carretera A-8 a su paso por Mondoñedo. EFE

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