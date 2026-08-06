Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Las altas temperaturas, el viento y las fuertes lluvias activan alertas en 11 comunidades

Guardar

Madrid, 6 ago (EFE).- Las altas temperaturas, el viento y las fuertes lluvias y tormentas han motivado la activación de avisos en once comunidades autónomas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (riesgo importante), se deben a las fuertes lluvias y las tormentas previstas en el interior de Cataluña y en Teruel, y las previsiones de la Aemet señalan que se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora durante la tarde, y en muchos casos las tormentas irán acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

PUBLICIDAD

Las lluvias y las tormentas afectarán también, aunque con menor intensidad (nivel 'amarillo'), al litoral de Cataluña, al Pirineo de Lleida, al Valle de Arán, a grandes áreas de las provincias de Teruel y Zaragoza, al pirineo oscense, y al interior de la provincia de Castellón, con precipitaciones entre 15 y 25 litros por metro cuadrado en la mayoría de las áreas y tormentas con granizo y fuerte viento.

Por altas temperaturas se han activado avisos de nivel 'amarillo' (riesgo bajo) en las comunidades de Andalucía, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, donde los valores se situarán por encima de los 34 grados, aunque en algunas zonas de Andalucía volverán a alcanzar los 40.

PUBLICIDAD

En las islas de Gran Canaria y La Palma se han activado también avisos por calor, ante la previsión de que se alcancen los 34 grados, y en el archipiélago hay además avisos por fuerte viento en La Gomera (de nivel 'naranja'), en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, el Hierro y Tenerife, y por fuerte oleaje también en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El mapa de avisos previsto para hoy se completa con una alerta de nivel 'amarillo' en Galicia por la niebla, aunque esta se limita al extremo sur de la zona de A Mariña, en la provincia de Lugo, y afectará a la carretera A-8 a su paso por Mondoñedo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet avisa de fuertes lluvias con tormentas de granizo en Cataluña, Aragón y Castellón mientras Canarias no se despide del calor intenso

El organismo público ha activado las alertas en once comunidades autónomas por altas temperaturas, lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y mala mar

La Aemet avisa de fuertes lluvias con tormentas de granizo en Cataluña, Aragón y Castellón mientras Canarias no se despide del calor intenso

Sardinas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de uno de los pescados más consumidos en España

Este pescado azul destaca por su alta riqueza nutricional gracias a su aporte en vitaminas, minerales y grasas saludables

Sardinas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de uno de los pescados más consumidos en España

Ocho normas que debes cumplir para prevenir los incendios forestales y proteger los espacios naturales durante el eclipse solar del 12 de agosto

Dentro de una semana, en España se vivirá uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo

Ocho normas que debes cumplir para prevenir los incendios forestales y proteger los espacios naturales durante el eclipse solar del 12 de agosto

El abuelo tatuado de Felipe VI: los dos dragones orientales que lucía don Juan de Borbón de su época como marinero, hechos con aguja al estilo clásico

El padre de Juan Carlos I se hizo los tatuajes durante sus travesías al pasar por India y China

El abuelo tatuado de Felipe VI: los dos dragones orientales que lucía don Juan de Borbón de su época como marinero, hechos con aguja al estilo clásico

Un experto enseña cómo alargar la vida útil de la batería de un coche eléctrico: “lo peor es que esté al 100% o al 0%”

Este mecánico menciona una tres consejos esenciales para proteger este tipo de depósitos, prevenir averías y ayudar a evitar costosas reparaciones

Un experto enseña cómo alargar la vida útil de la batería de un coche eléctrico: “lo peor es que esté al 100% o al 0%”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual