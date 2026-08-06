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Investigado por el incendio de Berrocal (Salamanca) cuando trabajaba con una radial

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Salamanca, 6 ago (EFE).- La Guardia Civil de Salamanca investiga a un hombre como presunto autor del incendio del 28 de julio en Berrocal de Huebra, en la provincia de Salamanca, con 214 hectáreas de pasto calcinadas, tres personas afectadas y 80 ovejas muertas, y que se originó mientras trabajaba con una radial en una finca, actividad prohibida por la situación de alto riesgo de incendios.

La Subdelegación de Gobierno en Salamanca ha recordado este jueves en un comunicado que el incendio se declaró inicialmente de gravedad potencial uno, por el posible riesgo para población e infraestructuras, aunque se rebajó a cero al no darse esas circunstancias.

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El fuego se activó el 29 de julio con una superficie afectada de aproximadamente 214 hectáreas de pasto; tres personas afectadas, dos de ellas con quemaduras leves en brazos y piernas y una tercera por inhalación de humo; y además alcanzó a una cabaña ganadera, donde fallecieron alrededor de 80 ovejas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Béjar pertenecientes a la Comandancia de Salamanca procedieron a la inspección del lugar del incendio, identificación de las personas presentes y toma de declaración de posibles testigos.

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Los agentes determinaron que el incendio se inició mientras el investigado realizaba trabajos de corte con una radial en la plaza de toros existente dentro de la finca.

El uso de ese tipo de maquinaria estaba expresamente prohibido al encontrarse dentro de la zona de monte y su franja de protección de 400 metros, además de estar vigente una situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León.

La Guardia Civil ha recordado que entre el 12 de junio y el 12 de octubre permanece declarada la época de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León, período durante el cual está prohibido el uso de determinadas herramientas y maquinaria que puedan generar chispas o focos de ignición en el monte y su zona de influencia.

En lo que va de campaña, la Guardia Civil de Salamanca ha investigado cinco personas por delitos de incendio forestal cometidos por imprudencia grave, relacionados con el uso de desbrozadoras, radiales y quemas agrícolas, además de haber detenido a una persona como presunta autora de un incendio intencionado.EFE

nmb/mr/cc

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