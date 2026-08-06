Interceptadas 11 personas llegadas en patera a Ibiza

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Ibiza, 6 ago (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este jueves a 11 personas de origen magrebí llegadas en patera a la isla de Ibiza, según ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

Los migrantes han sido localizados a las 8:20 horas en la carretera de ses Salines, en una intervención que ha contado con agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal del municipio de Sant Josep.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 213 pateras con 4.050 inmigrantes en situación irregular.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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