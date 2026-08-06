El Gobierno transfiere 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a migrantes

Guardar

Madrid, 6 ago (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado una transferencia de crédito extraordinario de casi 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la ayuda, acogida y atención sociosanitaria a las personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de la semana pasada.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, el objetivo es mejorar la atención a las personas que están en el Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en los aledaños, con especial prioridad para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Las medidas llevadas a cabo han permitido reforzar la red de acogida y ampliar en 72 plazas el CETI gracias a la colaboración del Ministerio del Interior y de Defensa, que ha trasladado el material necesario desde el centro de acogida Las Raíces de Tenerife, han precisado las fuentes.

Migraciones ha concertado con Cruz Roja la atención sociosanitaria de los migrantes que permanecen en la playa y en los alrededores del CETI, distribuyendo kits de alimentación.

PUBLICIDAD

La ministra Elma Saiz participará este jueves de forma telemática en un encuentro de coordinación con la Delegación del Gobierno de Ceuta, al que asistirá la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

La directora general de Atención Humanitaria y su equipo se desplazaron a Ceuta el pasado 30 julio para conocer las necesidades y trabajar de forma coordinada con el resto de administraciones y organismos implicados.

PUBLICIDAD

Desde el ministerio han precisado que este departamento "sigue muy de cerca" la situación y se ha mantenido desde el primer momento en permanente contacto y coordinación con el Gobierno autonómico, con la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior y el resto de administraciones para dar una respuesta humanitaria adecuada, coordinada y eficaz.

El objetivo, han recalcado, es asegurar la atención humanitaria de las personas migrantes, garantizar sus derechos fundamentales respetando su dignidad y "paliar esta situación inédita". EFE

PUBLICIDAD