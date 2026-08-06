Detenido en Puerto Lumbreras (Murcia) el hombre buscado por matar a su expareja

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Murcia, 6 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este jueves en la localidad murciana de Puerto Lumbreras al hombre que presuntamente mató a cuchilladas a su expareja, una mujer de 44 años, en un centro comercial de Murcia, han informado fuentes policiales.

El hombre era buscado desde la tarde de este miércoles, cuando presuntamente asesinó a su expareja, y la magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había ordenado su búsqueda y detención.

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Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) se le acusa de los delitos de "homicidio y quebrantamiento de condena", ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer.

La magistrada, además, ha atribuido "provisionalmente la tutela de la hija menor" de la pareja "a la institución pública competente" del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen "las medidas de protección que procedan".

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El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, encabezará este jueves un minuto de silencio convocado en señal de repulsa por el crimen, un acto que también se ha convocado en otros municipios, como Cartagena. EFE