Menos de un tercio de compradores de coches eléctricos conocen las ayudas disponibles

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Madrid, 4 ago (EFE).- Apenas un tercio de los compradores de vehículos eléctricos conocen las ayudas e incentivos que podrían pedir para reducir la factura, una cifra "preocupante" no solo por las ventas que se pierden, sino por el fallo que esto supone en el funcionamiento de las políticas públicas europeas.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe Consumer Monitor 2025 del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO, según sus siglas en inglés), elaborado con datos extraídos de una encuesta a distancia a más de 3.000 conductores con permiso de conducir en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

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En concreto, solo el 31 % de los compradores europeos saben que existen subvenciones para la adquisición de un vehículo eléctrico de batería nuevo, al tiempo que el 30 % dicen no conocer las deducciones fiscales disponibles y el 21 % desconoce por completo la existencia de ayudas, del tipo que sean.

En opinión de Faconauto, la patronal española de los concesionarios de vehículos, en la práctica, esto significa que una parte muy importante de los ciudadanos está tomando decisiones de compra sin conocer todos los apoyos a los que podría acceder.

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En declaraciones a EFE, la patronal sostiene que "una parte importante del cliente potencial no solo necesita producto, precio o financiación, sino que también necesita que alguien le explique bien el marco de incentivos".

"En un mercado donde el eléctrico todavía exige más pedagogía que la combustión, la red oficial (de concesionarios) puede ganar valor como traductor de ayudas, fiscalidad, plazos, requisitos, documentación y coste real de la operación", explican.

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Este diagnóstico coincide con los resultados de otro estudio elaborado por Faconauto junto a Sigma Dos sobre el proceso de compra de estos vehículos, que establece que el 37,8 % de los consumidores no haría una adquisición de estas características si no pudiera acceder a ayudas y que otro 41,7 % solo lo haría si los incentivos fueran "claros, accesibles y libres de trabas burocráticas", recuerdan.

Por lo tanto, el reto ya no es solo disponer de programas de ayudas, sino conseguir que la información llegue realmente al comprador, ya que "un incentivo que el ciudadano desconoce o no sabe cómo solicitar pierde buena parte de su capacidad para influir en la compra" y, por lo tanto, juega en contra del impulso de la electrificación del sector.

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Los concesionarios desempeñan un papel esencial como principal canal de información y asesoramiento para el comprador y están capacitados para "traducir" esas ayudas y aclarar al cliente aspectos clave como cuál será el coste final del vehículo, qué incentivos puede solicitar, qué requisitos debe cumplir y cómo afectan esas ayudas a su decisión.

En cuanto al Plan Auto+, la valoración de Faconauto es positiva, ya que se trata de una medida "muy esperada" por el sector y supone un avance hacia un sistema de ayudas "más sencillo, ágil y previsible para el ciudadano".

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Aprobado esta misma semana en el consejo de ministros, el plan está dotado con 400 millones de euros y contempla ayudas a los compradores, por un máximo de 4.500 euros para adquirir un coche eléctrico y de 5.000 euros en el caso de las furgonetas.

Más allá de la cuantía de las ayudas, Faconauto insiste en que la eficacia del programa dependerá de su capacidad para simplificar los procedimientos, reducir la carga administrativa y ofrecer una mayor certidumbre al comprador.

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"La experiencia de los últimos años ha demostrado que la complejidad administrativa de programas anteriores generó incertidumbre y redujo el impacto de unos incentivos que, sobre el papel, resultaban atractivos", explica.

Entre los principales avances del programa destacan la voluntad de simplificar la tramitación, el mayor protagonismo que adquieren los concesionarios en el acompañamiento al cliente y la posibilidad de colaborar en la gestión de las solicitudes, facilitando así el acceso de los ciudadanos a los incentivos.

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"El mercado necesitaba recuperar un marco de estabilidad y certidumbre tras meses de incertidumbre sobre el nuevo sistema de ayudas", dice la patronal, que espera que el programa se aplique de forma sencilla, rápida y eficaz para que pueda cumplir plenamente su objetivo de impulsar la demanda de vehículos electrificados y acelerar la renovación del parque automovilístico.

En este ámbito, los concesionarios son un aliado natural de la Administración, ya que constituyen el principal punto de información y asesoramiento para los consumidores durante todo el proceso de compra.

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Faconauto mantiene una interlocución habitual con el Ministerio de Industria y Turismo y de hecho, junto a Anfac, han participado en varias reuniones técnicas en las que han aportado ideas para que el Plan cumpla con sus principales objetivos: sencillez y que llegue al mayor número posible de ciudadanos, dice la patronal, que aprovecha para agradecer al Ministerio su interlocución. EFE