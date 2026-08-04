La regularización extraordinaria suma 262.475 afiliados al mercado laboral hasta julio

Guardar

Madrid, 4 ago (EFE).- El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5 % del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8 %), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3 %), 14.054 al del hogar (5,4 %) y 155 al del mar (0,05 %).

PUBLICIDAD

Además, el 60,3 % eran hombres (158.171) y el 39,7 %, mujeres (104.304).

Por comunidades autónomas, Madrid es la que ha sumado más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8 %), Andalucía (12,7 %), Comunidad Valenciana (12,1 %) y Castilla y León (4,4 %).

PUBLICIDAD

Así, el comportamiento de la afiliación de extranjeros, en general, ha sido especialmente dinámico, ya que en la serie original hay 3.512.223 afiliados medios, 66.046 más que en junio y 420.875 más que hace un año, lo que supone un nuevo máximo histórico y el 15,6 % del total.

"Los trabajadores extranjeros han tenido una aportación fundamental en el dinamismo del empleo", ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un comunicado remitido a los medios este martes. EFE

PUBLICIDAD