La Bolsa española alcanza por primera vez en su historia los 20.000 puntos

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Madrid, 4 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha tocado este martes por primera vez en su historia los 20.000 puntos, y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros tras subir el 0,30 % poco después de abrir el mercado.

No obstante, casi diez minutos después de la apertura, el selectivo pierde algo de fuelle y avanza el 0,13 %, hasta los 20.006,5 enteros. Las ganancias acumuladas en el año son del 15,59 %.

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En el indicador, destaca la subida de ACS, del 1,63 %, y la fuerte caída de Acciona, del 6,23 % después de que Tussen de Grachten BV, sociedad ligada a la familia Entrecanales Franco, haya colocado 1,65 millones de títulos de la compañía, lo que representa un 3 % del capital social, por un importe de unos 359 millones de euros. EFE

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