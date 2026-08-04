La afiliación marca récord de 22,5 millones de ocupados en julio por el empleo extranjero

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Madrid, 4 ago (EFE).- La afiliación a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico en julio al alcanzar una media de 22.508.065 ocupados, 41.727 más que en el récord de junio, impulsada por el empleo extranjero tras la regularización extraordinaria, que a su vez contribuyó a elevar el paro registrado en ese mes.

Según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo extranjero aumentó en julio en 66.046 personas, hasta un total de 3,5 millones de ocupados, el 15,6 % del total. El 30 de julio había 262.475 afiliados extranjeros en alta procedentes de la regularización.

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Precisamente el acceso de los trabajadores extranjeros regularizados a los servicios de empleo es unos de los factores que ha contribuido a incrementar el paro registrado en julio, cuando se situó en 2.311.499 personas, 19.517 más que en junio, pero aun así la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

El Ministerio de Trabajo ha apuntado que esta subida "atípica" se explica, en parte, porque la regularización ha engrosado el número de parados del colectivo sin empleo anterior (que crece en 8.268 personas), aunque también porque tras la reforma laboral el paro es cada vez menos sensible a la estacionalidad.

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En julio también aumentó el paro en el sector servicios (en 8.221 personas), construcción (2.433 personas), industria (473 personas) y agricultura (122 personas).

"El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026", ha celebrado en el comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha destacado que esto ha permitido incrementar la afiliación en 66.652 personas en este año y en 642.562 en los últimos doce meses.

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Los extranjeros juegan "un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral", añade, con 420.875 afiliados más que hace un año.

La afiliación al régimen general aumentó en 40.016 personas con respecto a junio, impulsada por las actividades sanitarias y de servicios sociales (57.446 ocupados más), el comercio (50.100) y la hostelería (23.999), que permitieron compensar el fuerte retroceso en la educación (124.506 afiliados menos) asociado al verano.

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La ocupación del régimen especial de trabajadores autónomos, por su parte, se situó en 3.472.357 personas, 103 menos que en junio pero 57.984 más que el mismo mes de 2025.

En julio había afiliadas 10,6 millones de mujeres, 42.437 menos que en junio, y 11,9 millones de hombres, 84.163 más.

El detalle de los datos de paro revela que el desempleo femenino aumentó en julio en 7.707 mujeres, hasta 1.396.016; y el de los hombres en 11.810, hasta los 915.483, mientras que el desempleo de los jóvenes menores de 25 años bajó en 238 personas, hasta 159.562.

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El total de personas en desempleo descendió en tres comunidades autónomas: Andalucía (9.661), Extremadura (767) y Cantabria (250), y subió en las 14 restantes, especialmente en Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021) y Madrid (3.822).

En julio, se registraron 1.587.141 contratos de los que 617.211 fueron indefinidos, lo que supone el 38,9 % del total. EFE