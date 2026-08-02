Interceptados 17 inmigrantes en dos embarcaciones con destino a Algeciras y La Línea

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Algeciras (Cádiz), 2 ago (EFE).- Dos embarcaciones con diecisiete inmigrantes de origen magrebí a bordo han sido interceptadas este sábado cuando se dirigían a Algeciras y a La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, ha informado la Policía Nacional.

Los agentes continúan realizando las comprobaciones e investigaciones para "determinar la procedencia de ambas embarcaciones, así como esclarecer las circunstancias que rodean la llegada de sus ocupantes".

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El responsable municipal de Seguridad Ciudadana de Algeciras, Jacinto Muñoz, ha señalado "que en ningún momento se ha emitido ninguna orden o instrucción para alertar a la población por la presencia de estas personas, ya que la actuación policial se ha desarrollado con absoluta normalidad, siguiendo los protocolos establecidos y en permanente coordinación con el resto de cuerpos policiales".

No obstante, ha reclamado al Ejecutivo central "que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las fronteras nacionales, reforzando los medios humanos y materiales destinados al control del Estrecho y evitando que las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos continúen utilizando las costas del Campo de Gibraltar como puerta de entrada irregular a España y a la Unión Europea". EFE

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erv/avl/msp