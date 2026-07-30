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Vivas traslada por teléfono a Sánchez la "crudeza y gravedad" de la entrada masiva a Ceuta

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Ceuta, 30 jul (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha trasladado telefónicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “crudeza y gravedad” de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes a través del espigón fronterizo sur del Tarajal.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha informado de que Vivas ha reunido de nuevo a la Junta de Portavoces para trasladar a los representantes de todos los grupos políticos el contenido de la conversación mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Vivas ha expuesto con “total claridad” la crudeza y la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad, así como el acuerdo adoptado por unanimidad por la propia Junta de Portavoces para solicitar una respuesta extraordinaria del Estado ante la magnitud de la emergencia.

Según ha explicado, el presidente del Gobierno le ha comunicado que el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará mañana viernes a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones que resulten necesarias.

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Asimismo, el presidente ha reiterado que la petición formulada por la ciudad se refiere a la declaración de una situación de interés para la seguridad nacional, prevista en el artículo 23 de la ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional, y no a una declaración de emergencia en el ámbito de la protección civil.

La Junta de Portavoces ha continuado analizando la situación y las posibles medidas a adoptar, manteniendo la unidad institucional mostrada hasta el momento ante un fenómeno que ha llevado al límite los recursos de acogida y atención disponibles en la ciudad. EFE

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