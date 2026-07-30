Tres arrestados por detener a una anciana a la que primero trataron de estafar

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València, 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Toledo a tres personas por asaltar en Valencia a una mujer de 79 años en plena calle, meterla en un coche e intimidarla hasta que lograron que les diera dinero en efectivo y joyas que guardaba en su casa, y a la que primero habían tratado de estafarla.

Los hechos sucedieron el pasado 13 de mayo cuando, en Valencia, un grupo de personas abordó por la calle a la tratando de estafarla mediante el método del 'tocomocho'. La víctima se percató del intento de estafa y trató de zafarse, y en ese momento los autores la obligaron a entrar en un coche y le sustrajeron el móvil.

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Dentro del vehículo, le amenazaron con causarle daño a ella y a sus familiares si no les entregaba todo el dinero y objetos de valor que pudiera tener en su poder.

Llegaron a obligar a la anciana a que llamase a su hija para que le entregara el dinero y las joyas que guardaba en casa. Una vez obtenido el botín, de unos 50.000 euros en joyas y efectivo, los asaltantes se dieron a la fuga.

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Tras recibir la denuncia, los investigadores trataron de lograr la identidad a través del vehículo que emplearon los autores, pero no figuraba a nombre de ninguno de los asaltantes.

Mediante el visionado de imágenes de seguridad y buscando patrones de comportamiento, los agentes lograron localizar en dos municipios de Toledo a los integrantes de la organización criminal y comprobaron que tenían un elevado nivel de vida reflejado, entre otros, en los domicilios que tenían y los vehículos que empleaban, pese a no constar actividad laboral alguna.

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Posteriormente, el 22 de junio se hicieron entradas y registros en los dos domicilios de los autores de los hechos, donde se encontró dinero en efectivo oculto en varios lugares, muchos billetes de 50 euros falsificados para cometer las estafas, munición de arma corta y varias joyas cuya propiedad se está tratando de determinar. Se incautaron, también un turismo y varios relojes de alta gama.

A los detenidos, una mujer y dos hombres de entre 30 y 64 años de edad y nacionalidad española, se les imputa el delito de robo con intimidación, detención ilegal y pertenencia a organización criminal.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia, y las diligencias, entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 10. EFE