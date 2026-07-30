Treinta personas desalojadas por el incendio de un jardín de Almagro (Ciudad Real)

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(Actualiza la NA4223 con más datos del incendio)

Toledo, 30 jul (EFE).- Un incendio originado en un jardín de Almagro (Ciudad Real) ha obligado a desalojar a 30 personas de un bloque de viviendas, ya que las llamas han afectado a la cubierta del edificio y a ocho casas.

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Según ha informado a EFE el 112, el incendio se ha producido a las 12:26 horas de este jueves en un jardín de la calle Armaos de la localidad ciudadrealeña.

El fuego se ha extendido rápidamente a la cornisa del bloque de viviendas afectado, por lo que se ha decidido evacuar el edificio.

Sobre las 16:30 horas, el servicio de emergencias 112 ha indicado que la cubierta del edificio sigue ardiendo y están afectadas ocho de las venite viviendas adosadas que componen este complejo residencial.

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Estas mismas fuentes han precisado que en el inmueble hay dos depósitos de gas.

Cinco dotaciones de bomberos de Ciudad Real se encuentran en estos momentos en el lugar tratando de apagar el fuego, mientras que una mujer ha sido trasladada al centro de salud, ya que recibe tratamiento de oxígeno en su domicilio y, al ser desalojada, se le ha derivado al centro de salud para que siga allí con su tratamiento.

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A la zona también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias y una UVI móvil. EFE

(foto) (vídeo)