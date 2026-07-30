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Tolón reivindica deporte base y dice que es "fundamental en la hoja de ruta" del Gobierno

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Colindres (Cantabria), 30 jul (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, reivindicó este jueves el deporte, y especialmente el deporte base, y destacó que está "en la hoja de ruta" del Gobierno de la nación como algo "fundamental".

Tolón visitó este jueves el Ayuntamiento y las instalaciones deportivas municipales de Colindres, en Cantabria, y dio la enhorabuena al alcalde, Javier Incera, por el apoyo del Consistorio al deporte "y sobre todo al deporte base".

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"El deporte es imprescindible en cualquier municipio, sea grande, pequeño o mediano, y he de decir que este alcalde lo hace, lo cumple y sus vecinos seguramente que estén orgullosos de ello", añadió.

La ministra subrayó que el deporte base es esencial, no solamente para cumplir unos "objetivos saludables", sino también para llegar a éxitos deportivos nacionales e internacionales.

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"En la hoja de ruta del Gobierno del presidente Sánchez el deporte es algo fundamental, hemos invertido 2.000 millones de euros, 1.000 millones más que cuando gobernaba el Partido Popular", afirmó Tolón.

Y puso de ejemplo que hace poco el Consejo de Ministros aprobó una partida de 101 millones para todas las federaciones deportivas.

El alcalde de Colindres, Javier Incera (PSOE), agradeció esta visita de la ministra a su municipio, que ve como "un regalo".

"Para el Ayuntamiento de Colindres es un día más que especial", dijo el alcalde, que recordó que hacía tiempo que el municipio no recibía la visita de un ministro del Gobierno central.

Valoró especialmente que sea la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte la que ha hecho esta visita, ya que Colindres es "punta de lanza" en su ámbito de competencia.

"Hemos tenido muy claro siempre, desde las políticas municipales que están en la base de la educación, que la libertad futura de nuestros niños y nuestras niñas está en su calidad educativa, que trabajamos a diario", manifestó.

Incera añadió que Colindres es "una de las cunas del deporte" de Cantabria, en deporte escolar, en resultados competitivos y para educar a la infancia en los valores deportivos.

"Es un premio que la ministra esté hoy aquí", señaló, antes de mostrar a Tolón "las bondades del deporte" en el municipio. "Y no nos vamos a negar también a intentar pedirle algo", apostilló. EFE

(Foto) (Vídeo)

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