Temas del día de EFE España del jueves 30 de julio de 2026 (13:40 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Cientos de migrantes entran en Ceuta a pie por el espigón fronterizo

(Texto ampliado enviado a las 13:33h. 251 palabras)

- Miles de jóvenes marroquíes se dirigen a la frontera con Ceuta para cruzar la valla

(Avance enviado a las 13:35. 152 palabras)

- Vivas reclama la "emergencia nacional" por la crisis de la presión migratoria en Ceuta

(Texto enviado a las 11:02h. 369 palabras)

- Interior responde a Ceuta: no se puede activar la emergencia nacional por crisis migratoria

(Texto enviado a las 13:05h. 525 palabras)

- Otra noche de "gran presión" deja decenas de entradas y un muerto en la costa de Ceuta

(Texto enviado a las 10:28h. 373 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Hallan un cadáver en la costa occidental de Málaga, el cuarto en esta semana

(Texto enviado a las 11:30h. 190 palabras)

- El PP responsabiliza al Gobierno del "colapso migratorio" de Ceuta y le insta a actuar

(Texto enviado a las 10:28h. 200 palabras)

- Sindicatos policiales piden al Gobierno "respuesta" ante la presión migratoria en Ceuta

(Texto enviado a las 13:09h. 397 palabras)

- (Crónica) "Amigo, ¿me dejas el teléfono? El primer deseo de los migrantes que llegan a nado a Ceuta

(Texto enviado a las 12:46h. 551 palabras) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

- Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional para los incendios de Ávila y Madrid

(Texto enviado a las 12:24h. 534 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Mañueco anuncia un plan de ayuda para los afectados por los incendios de 90 millones

(Texto enviado a las 11:53h. 514 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Mañueco apunta que una imprudencia puede estar detrás del incendio de Fermoselle (Zamora)

(Texto enviado a las 11:47h. 167 palabras)

- PP cuestiona el pacto climático de Sánchez y llevará al Congreso su propio plan forestal

(Texto enviado a las 10:23h. 475 palabras)

- Nueve incendios activos, cinco de nivel máximo, asedian Castilla y León

(Texto enviado a las 9:30h. 329 palabras)

- Alertan de que fuego Sierra Norte de Guadalajara "compromete gravemente" riqueza ecológica

(Texto enviado a las 12:52h. 414 palabras)

- El avance en la extinción del incendio de Vall d'Uixó permite volver a casa a mil personas

(Texto enviado a las 12:58h. 691 palabras) (Foto)

- (Entrevista) La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias: "Nos hemos fundido a negro"

(Texto enviado a las 9:45h. 560 palabras)

- Ciencia e incendios: expertos del CSIC asesoran sobre el viento o las áreas quemadas

(Texto enviado a las 10:27h. 598 palabras)

- El Gobierno asegura que la "inmensa mayoría" de los agricultores respeta las normas contra incendios

(Avance enviado a las 13:34. 128 palabras)

OLA CALOR

- El calor se dispara hasta los 42 grados y eleva el riesgo de incendios en casi toda España

(Texto enviado a las 11:19h. 669 palabras) (Foto) (Vídeo)

GOBIERNO MADRID

- Madrid venderá el ático que Ayuso iba a usar como oficina para ayudas para los incendios

(Avance enviado a las 13:34 horas. 138 palabras)

- El PP remite a las explicaciones de Ayuso sobre la compra del ático

(Texto enviado a las 12:33h. 330 palabras) (Foto)

- Óscar López: La señora Ayuso ha decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños

(Texto enviado a las 12:18h. 358 palabras)

- Más Madrid pide por burofax los datos de la compra del ático y dice que Ayuso los oculta

(Texto enviado a las 10:39h. 407 palabras)

PLUS ULTRA

- El juez rechaza frenar las inspecciones fiscales abiertas a Zapatero, su mujer y sus hijas

(Texto enviado a las 11:53h. 540 palabras)

ESPAÑA PIB

- La economía crece el 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, por consumo e inversión

(Texto enviado a las 10:09h. 676 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023668151, 8023650806)

ESPAÑA INFLACIÓN

- Carburantes y electricidad elevan la inflación al 3,5 % en julio, su máximo desde 2024

(Texto enviado a las 9:17. 475 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023642960)

LEY DOCENCIA

Educación propone un máximo de 15 alumnos por aula en la FP Básica para el curso 2028-2029

(Texto enviado a las 11:36h. 500 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023528769)

DÍA TRATA

- (Entrevista) Esclavitud del siglo XXI: la trata con fines laborales supera a la explotación sexual

(Texto enviado a las 8:00. 826 palabras) (Foto)

- Betania recrea en La Línea cómo es la vida de una víctima de trata y explotación sexual

(Texto enviado a las 12:55h. 540 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas a la trata laboral de migrantes

(Texto enviado a las 9:33h. 574 palabras)

- Cae una mafia que prostituía a víctimas de trata en el polígono Marconi de Madrid

(Texto enviado a las 11:27h. 442 palabras)

ECLIPSE SOLAR (Entrevista)

- Diez respuestas desvelan las claves científicas de un evento astronómico extraordinario

(Texto enviado a las 10:44h. 1016 palabras)

TELEVISIÓN CANALES (Entrevista)

- La Séptima ofrece a Javier Ruiz dirigir la nueva cadena de televisión

(Texto enviado a las 7:30. 842 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MANOLO SOLO

- Fallece el actor Manolo Solo, ganador de un Goya por 'Tarde para la ira'

(Texto enviado a las 13:06h. 633 palabras)

ANIVERSARIO EL BULLI

- El Bulli cumple 15 años de su cierre como restaurante para convertirse en meca gastronómica

(Texto enviado a las 11:39h. 693 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

CENTRALES TÉRMICAS

As Pontes (A Coruña) - La voladura de las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña), con una caída simultánea que durará 1,2 segundos, marca el fin de un símbolo industrial.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

KANYE WEST

Madrid - Kanye West, reverenciado en otros tiempos como uno de los dioses del hip hop mundial, actúa por primera vez en Madrid en sus más de 20 años de carrera, en una cita única a la que llega tras años de numerosas polémicas que han minado su popularidad y prestigio y que incluso han provocado la cancelación de sus compromisos en varios países europeos. Javier Herrero

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(Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

20:00h.- Madrid. ESPAÑA MARRUECOS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, asisten a la recepción ofrecida por la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, con motivo de la celebración del XXVII aniversario de la entronización de Su Majestad el Rey Mohammed VI, en su residencia oficial.

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ECONOMÍA

16:00h.- As Pontes (A Coruña).- CENTRALES TÉRMICAS.- Un amplio dispositivo de seguridad controlará este jueves el correcto desarrollo de la voladura de las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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SOCIEDAD

14:00h.- Colindres (Cantabria).- EDUCACIÓN CANTABRIA.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, visita el Ayuntamiento de Colindres. A las 16:15 visita las instalaciones deportivas municipales.

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15:45h.- Navalcarnero (Madrid).- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero (Madrid). Al término, atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:30h.- Valencia.- IGUALDAD LGTBI.- Colectivos LGTBIAQ+ se concentran ante Les Corts Valencianes para denunciar los cambios en la ley de Igualdad LGTBI impulsados por Vox. Plaza de san Lorenzo. (Texto)

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CULTURA

19:00h.- Burriana (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- El festival Arenal Sound se celebra en la playa de Burriana (Castellón) desde este jueves y hasta el domingo, con Myke Towers y María Becerra como cabezas de cartel de la primera jornada. Playa del Arenal.

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20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA UB40.- El cantante de UB40, Ali Campbell, comparece en rueda de prensa con motivo del concierto que el veterano grupo británico ofrece en Las Palmas de Gran Canaria. Hotel Cristina.

21:00h.- Madrid.- KANYE WEST.- Concierto de Kanye West en el estadio Metropolitano de Madrid, primera cita en Madrid de su carrera y única de su actual gira. Estadio Metropolitano. (Texto)

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21:00h.- Madrid.- TOM JONES-. Concierto del cantante británico Tom Jones en las Noches del Botánico.

22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de 'Mujeres que cantan tras el balcón', dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava.

22:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, pronuncia el pregón inaugural del 65 Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. Antiguo Mercado Público.

22:00h.- Logroño.- MÚSICA LOGROÑO.- Samuraï, Ruslana, DePol y Bombai son algunos de los artistas que actúan en Logroño, dentro de la gira 'LOS40 Summer Live 2026'. Plaza del Ayuntamiento.

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Gipsy Kings en el festival FAR València. Marina Norte.

22:00h.- A Coruña.- ROMEO SANTOS.- Concierto de Romeo Santos y Prince Royce dentro del 'Mejor tarde que nunca tour'. Muelle de Batería. (Texto) (Foto)

EFE

ra/edr/pamp

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