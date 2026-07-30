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'Superpaco', primer deportista con parálisis cerebral en hacer cima en El Mulhacén

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Murcia, 30 jul (EFE).- El murciano Francisco Pérez, de 43 años y conocido como 'Superpaco', se ha convertido en el primer deportista con parálisis cerebral en alcanzar la cima del Mulhacén, la más alta de la península ibérica, con 3.479 metros de altitud.

Según informó este jueves a EFE el equipo que acompañó al deportista en esta gesta, superada ayer, el propósito de la subida era motivacional y de concienciación sobre el deporte inclusivo, con la premisa de que "las montañas más difíciles no siempre son de piedra".

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Se trataba, según la organización, de "lanzar un mensaje que trasciende al deporte: la verdadera discapacidad comienza cuando dejamos de creer en nosotros mismos"; de ahí que consideren que al "Mulhacén no solo ha llegado un hombre, ha llegado un mensaje".

Durante horas de ascensión, el cansancio, el desnivel y las dificultades del terreno fueron poniendo a prueba la resistencia del deportista, que tiene afectación de movilidad en sus piernas.

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Los 3.479 metros de altitud a los que está la cima, en la granadina Sierra Nevada, constituyen una subida que 'Superpaco' acometió a pie, con el apoyo de acompañantes y el respaldo logístico de la asociación de voluntariado Zancadas sobre Ruedas.

Durante los últimos años, este aventurero se ha convertido en un referente del deporte adaptado gracias a su constancia y capacidad de inspirar a otras personas. Entre sus logros destaca el título de campeón de España de Frame Running T71 100 metros lisos, la participación en carreras como el 10K de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida y la ascensión al pico Revolcadores, de 2.014 metros, que es el más alto de la Región de Murcia.

Este desafío forma parte del documental 'Superpaco, Héroes sin Capa', una producción que recoge una aventura deportiva y, sobre todo, una forma de entender la vida, sostienen desde la producción.

Para los impulsores de la cinta, el documental muestra que los "auténticos héroes no siempre llevan medallas ni aparecen en las portadas, sino que son personas anónimas que cada mañana deciden levantarse, luchar y seguir adelante a pesar de las dificultades"; de ahí que busque inspirar a cualquier persona que alguna vez haya pensado en abandonar un proyecto por la dificultad que entraña.

“Hoy no ha ganado 'Superpaco'. Hoy ha ganado la esperanza. Si mi historia consigue que una sola persona vuelva a creer en sí misma, todo el esfuerzo habrá merecido la pena”, proclamó el deportista al subir el pico.

La ascensión al Mulhacén es el comienzo de un mensaje que ahora quiere recorrer colegios, asociaciones, clubes deportivos, instituciones y todos aquellos lugares "donde haga falta recordar que la inclusión no es un favor, sino un derecho". EFE

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