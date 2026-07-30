Se reactiva la entrada de miles personas desde Marruecos a Ceuta por el espigón

Guardar

Ceuta, 30 jul (EFE).- La entrada irregular de personas por la zona de la aduana del Tarajal en Ceuta se ha reactivado a primeras horas de esta tarde y nuevamente son miles de ciudadanos procedentes de Marruecos los que están entrando en la ciudad autónoma, después de bordear el espigón marroquí.

Según han informado a EFE fuentes policiales y ha podido comprobar EFE, después de la intensidad de las entradas alrededor de las 12:30 horas, parecía que la situación se había reducido en cuanto a accesos ilegales en las siguientes horas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a partir de las 15:30 horas nuevamente miles de personas están accediendo ilegalmente a la ciudad.

Los agentes de la Guardia Civil han cortado los accesos a la frontera y están redirigiendo a los marroquíes hacia un lado de la carretera con la intención de no obstaculizar el tránsito de personas y vehículos que pretenden cruzar la aduana.

PUBLICIDAD

EFE ha advertido que muchas mujeres y niños pequeños están cruzando la aduana, para posteriormente deambular por las calles del centro de la ciudad, teniendo en cuenta que los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentran totalmente colapsados.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el número de personas que han podido entrar de forma ilegal en esta jornada. EFE

(vídeo)