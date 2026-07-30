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Sanidad pide colaboración para la vigilancia de mosquitos ante el avance de enfermedades

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Madrid, 30 jul (EFE).- Sanidad ha pedido a la ciudadanía su colaboración en la vigilancia de los mosquitos, a través de la aplicación 'Mosquito Alert' que permite enviar fotografías, comunicar posibles lugares de cría o notificar picaduras para la detección temprana de especies invasoras, como el mosquito tigre, y el seguimiento de los riesgos para la salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del aumento en 2026 de los casos de dengue y chikungunya y del riesgo de expansión del virus en determinadas áreas de América y Asia y hacia nuevas áreas geográficas, por lo que recomienda reforzar los sistemas de vigilancia y control.

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En España, hasta el 19 de julio, se han notificado 108 casos de chikungunya y 124 de dengue, importados de zonas endémicas, frente a los 37 y 153 registrados respectivamente en el mismo periodo de 2025.

Respecto a la Fiebre del Nilo, este año se han confirmado tres casos en humanos, uno en Alicante y dos en Sevilla, y se ha detectado el virus en mosquitos en Sevilla y Almería. En 2025 se notificaron 45 casos autóctonos de fiebre del Nilo y cinco fallecimientos.

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El aumento de las temperaturas, las olas de calor y otros fenómenos extremos asociados al cambio climático están modificando la distribución, la actividad y los periodos de presencia de los mosquitos capaces de transmitir enfermedades, advierte Sanidad.

Más de la mitad de los 108 casos notificados importados de chikungunya procedían de Bolivia y alrededor del 21 % de Cuba.

No se han documentado casos autóctonos de chikungunya transmitidos por mosquitos, pero la presencia de Aedes albopictus (mosquito tigre) en gran parte del litoral mediterráneo, Baleares y otras localizaciones indica el riesgo de que el virus se introduzca a partir de viajeros infectados y pueda ser transmitido a otras personas a través de estos mosquitos locales.

Es otra enfermedad transmitida por mosquitos del género Aedes. De los 124 casos notificados, la mitad estaban relacionados con viajes a Maldivas y algo más del 25 % con otros países de América.

Tampoco se han notificado casos autóctonos, aunque desde 2018 se han registrado episodios esporádicos de transmisión local, lo que hace necesario mantener la vigilancia y la detección temprana.

Sanidad explica que preocupa la circulación del virus del Nilo Occidental, transmitido principalmente por mosquitos del género Culex.

Hasta el 22 de julio, se han notificado tres casos humanos y no se habían notificado focos en équidos ni en aves.

En 2025 fueron 45 casos humanos autóctonos, 37 confirmados y ocho probables, y 158 en 2024.

Cómo les afectan las olas de calor

"Lo importante no es solo saber si habrá más o menos mosquitos, sino entender cómo las olas de calor alteran su comportamiento y la exposición de las personas a las picaduras. La participación ciudadana aporta datos esenciales para comprender estos cambios y desarrollar modelos de predicción más precisos", explica Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC y codirector de Mosquito Alert.

Las observaciones enviadas son revisadas por especialistas y utilizadas por investigadores y administraciones públicas para complementar la vigilancia entomológica.

"Entender dónde avanzan los mosquitos, dónde persisten y cómo cambian sus patrones de actividad es esencial para anticipar escenarios futuros", recuerda Lucía García San Miguel, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Sanidad recomienda a los viajeros a zonas endémicas de dengue, zika o chikungunya a protegerse frente a las picaduras de los mosquitos durante el viaje.

Si regresan a zonas del país con presencia de Aedes albopictus (mosquito tigre) también deben protegerse frente a picaduras durante dos semanas, especialmente si desarrollan síntomas, para evitar la infección de los mosquitos locales y por tanto la aparición de casos autóctonos en personas no viajeras, recomienda. EFE

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