Sanidad pide colaboración para la vigilancia de mosquitos ante el avance de enfermedades

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Madrid, 30 jul (EFE).- Sanidad ha pedido a la ciudadanía su colaboración en la vigilancia de los mosquitos, a través de la aplicación 'Mosquito Alert' que permite enviar fotografías, comunicar posibles lugares de cría o notificar picaduras para la detección temprana de especies invasoras, como el mosquito tigre, y el seguimiento de los riesgos para la salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del aumento en 2026 de los casos de dengue y chikungunya y del riesgo de expansión del virus en determinadas áreas de América y Asia y hacia nuevas áreas geográficas, por lo que recomienda reforzar los sistemas de vigilancia y control.

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En España, hasta el 19 de julio, se han notificado 108 casos de chikungunya y 124 de dengue, importados de zonas endémicas, frente a los 37 y 153 registrados respectivamente en el mismo periodo de 2025.

Respecto a la Fiebre del Nilo, este año se han confirmado tres casos en humanos, uno en Alicante y dos en Sevilla, y se ha detectado el virus en mosquitos en Sevilla y Almería. En 2025 se notificaron 45 casos autóctonos de fiebre del Nilo y cinco fallecimientos.

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El aumento de las temperaturas, las olas de calor y otros fenómenos extremos asociados al cambio climático están modificando la distribución, la actividad y los periodos de presencia de los mosquitos capaces de transmitir enfermedades, advierte Sanidad.

Más de la mitad de los 108 casos notificados importados de chikungunya procedían de Bolivia y alrededor del 21 % de Cuba.

No se han documentado casos autóctonos de chikungunya transmitidos por mosquitos, pero la presencia de Aedes albopictus (mosquito tigre) en gran parte del litoral mediterráneo, Baleares y otras localizaciones indica el riesgo de que el virus se introduzca a partir de viajeros infectados y pueda ser transmitido a otras personas a través de estos mosquitos locales.

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Es otra enfermedad transmitida por mosquitos del género Aedes. De los 124 casos notificados, la mitad estaban relacionados con viajes a Maldivas y algo más del 25 % con otros países de América.

Tampoco se han notificado casos autóctonos, aunque desde 2018 se han registrado episodios esporádicos de transmisión local, lo que hace necesario mantener la vigilancia y la detección temprana.

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Sanidad explica que preocupa la circulación del virus del Nilo Occidental, transmitido principalmente por mosquitos del género Culex.

Hasta el 22 de julio, se han notificado tres casos humanos y no se habían notificado focos en équidos ni en aves.

En 2025 fueron 45 casos humanos autóctonos, 37 confirmados y ocho probables, y 158 en 2024.

Cómo les afectan las olas de calor

"Lo importante no es solo saber si habrá más o menos mosquitos, sino entender cómo las olas de calor alteran su comportamiento y la exposición de las personas a las picaduras. La participación ciudadana aporta datos esenciales para comprender estos cambios y desarrollar modelos de predicción más precisos", explica Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC y codirector de Mosquito Alert.

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Las observaciones enviadas son revisadas por especialistas y utilizadas por investigadores y administraciones públicas para complementar la vigilancia entomológica.

"Entender dónde avanzan los mosquitos, dónde persisten y cómo cambian sus patrones de actividad es esencial para anticipar escenarios futuros", recuerda Lucía García San Miguel, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

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Sanidad recomienda a los viajeros a zonas endémicas de dengue, zika o chikungunya a protegerse frente a las picaduras de los mosquitos durante el viaje.

Si regresan a zonas del país con presencia de Aedes albopictus (mosquito tigre) también deben protegerse frente a picaduras durante dos semanas, especialmente si desarrollan síntomas, para evitar la infección de los mosquitos locales y por tanto la aparición de casos autóctonos en personas no viajeras, recomienda. EFE

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