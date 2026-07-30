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Sánchez transmite a Vivas que el Gobierno "está trabajando ya" en la crisis migratoria en Ceuta

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han mantenido este jueves una conversación en la que el mandatario local ha trasmitido a Sánchez "la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad" tras la entrada masiva de migrantes a nado y el presidente del Gobierno le ha asegurado que "el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto".

Según un comunicado remitido a Europa Press por la presidencia de la ciudad autónoma, Sánchez ha confirmado a Vivas que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará este viernes a Ceuta para "seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones que resulten necesarias".

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En la conversación, Vivas ha trasladado a Sánchez el acuerdo adoptado de forma unánime por la propia Junta de Portavoces de la asamblea de la ciudad autónoma para solicitar una respuesta extraordinaria del Estado ante la magnitud de la emergencia.

AL AMPARO DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

En este sentido, el presidente ceutí ha concretado al jefe del Ejecutivo que la petición formulada por la Ciudad para solicitar una "respuesta extraordinaria del Estado" se refiere a la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en la Ley de Seguridad Nacional, y no a una declaración de emergencia en el ámbito de la protección civil.

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El Gobierno ceutí ha reunido a la Junta de Portavoces para trasladar a los representantes de todos los grupos políticos el contenido de la conversación mantenida con el presidente del Gobierno.

Así, la Junta de Portavoces ha continuado analizando la situación y las posibles medidas a adoptar, manteniendo la unidad institucional mostrada hasta el momento ante un fenómeno que ha llevado al límite los recursos de acogida y atención disponibles en la ciudad.

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EuropaPress

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