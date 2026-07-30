Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional para los incendios de Ávila y Madrid

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Navaluenga (Ávila), 30 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que, una vez escuchadas las propuestas de las comunidades de Madrid y de Castilla y León, y de los técnicos, se ha decidido rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios de Ávila y Madrid, lo que supone el fin de la emergencia de interés nacional.

El pasado martes, el Ejecutivo central y la Junta de Castilla-La Mancha ya habían acordado rebajar al nivel 2 de emergencia el incendio de Toledo, lo que supuso también el final de la emergencia nacional.

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Sánchez, que ha asistido en Navaluenga (Ávila) a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), ha explicado que el encuentro de este jueves ha sido el último de ese organismo en el marco de esta emergencia nacional. EFE