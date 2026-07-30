Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional en el incendio de Ávila y Madrid que baja a nivel 2

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid que ha quemado más de 75.000 hectáreas baja a nivel dos y por tanto se pone fin a la emergencia nacional.

En una declaración desde el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila) Sánchez ha señalado que esta decisión se toma en coordinación con la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid y atendiendo a los criterios técnicos del mando operativo, que hasta ahora estaba en manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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"Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional", ha trasladado.

En todo caso ha querido lanzar un mensje de tranquilidad a los vecinos de las localidades en las que todavía seguirán trabajando para enfriar el terreno y consolidar la extinción del fuego.

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"Tienen que estar tranquilos porque se cambia de mando operativo pero la presencia de todas las capacidades de la UME y por supuesto del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí", ha asegurado.

(Seguirá ampliación)