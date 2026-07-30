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Prueban tres fármacos que frenan el crecimiento del cáncer de pulmón de células pequeñas

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Granada, 30 jul (EFE).- Un equipo andaluz de investigadores ha demostrado en modelos preclínicos la eficacia de tres fármacos para frenar el crecimiento del cáncer de pulmón de células pequeñas mediante mecanismos complementarios, lo que refuerza su potencial como terapias de mantenimiento tras la quimioterapia.

El cáncer de pulmón de células pequeñas representa aproximadamente el 15 % de todos los cánceres de pulmón y es uno de los tumores más agresivos y de peor pronóstico, ya que se caracteriza por un crecimiento muy rápido, una elevada capacidad para generar metástasis y una marcada resistencia a los tratamientos.

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Aunque el tratamiento estándar con quimioterapia consigue una respuesta favorable en un elevado porcentaje de pacientes, la mayoría desarrolla recaídas pocos meses después debido a la aparición de mecanismos de resistencia.

Como consecuencia, su supervivencia a largo plazo continúa siendo muy limitada, lo que convierte el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en una de las principales prioridades de la investigación oncológica.

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Un equipo de científicos dirigidos por los doctores José Carlos Prados y Consolación Melguizo del ibs.GRANADA y el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBM) de la Universidad de Granada ha demostrado en modelos preclínicos el potencial de tres fármacos como terapias de mantenimiento frente a este tipo de cáncer.

El estudio ha comprobado que los compuestos siramesina, beta-lapachona y palbociclib pueden inhibir el crecimiento de las células tumorales mediante mecanismos de acción diferentes, lo que abre nuevas posibilidades para prolongar el beneficio de la quimioterapia y retrasar la progresión de la enfermedad.

En este contexto, investigadores del ibs.GRANADA y del servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada han explorado una estrategia centrada en identificar fármacos capaces de mantener el tumor bajo control después de la quimioterapia.

Los primeros experimentos, realizados con células tumorales en el laboratorio, mostraron que los tres fármacos reducen de forma significativa la proliferación de las células cancerígenas y limitan su capacidad para formar nuevas colonias tumorales.

Para comprobar si estos resultados se mantenían en modelos más complejos y próximos al funcionamiento de un organismo vivo, el equipo amplió el estudio a modelos animales de cáncer de pulmón de células pequeñas.

En ellos, los tres tratamientos redujeron el volumen tumoral cuando se administraron por separado y retrasaron el crecimiento de los tumores después de la quimioterapia convencional. Destaca el palbociclib, que funcionó hasta en el 99,5 % de los casos.

"Estos resultados muestran que actuar sobre distintos mecanismos de supervivencia de las células tumorales puede ayudar a prolongar el control de la enfermedad después de la quimioterapia. Aunque todavía nos encontramos en una fase preclínica, el estudio aporta una base sólida para seguir investigando", ha explicado Prados. EFE

mro/fs

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