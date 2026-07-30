Pepelu realiza una parte del entrenamiento con el Valencia

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Redacción deportes, 30 jul (EFE).- El centrocampista Pepelu realizó este jueves una parte del entrenamiento con el Valencia en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham por primera vez después de recibir un fuerte golpe en la costilla en el último partido contra el Castellón.

Pepelu fue la novedad en la sesión del equipo de Carlos Corberán, que esta tarde volverá a ejercitarse, pero lo hará en el gimnasio, según informaron fuentes oficiales del club.

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Así, los valencianistas siguen con su preparación en tierras inglesas, donde han coincidido con el Barcelona y la Real Sociedad, y donde permanecerán hasta el sábado, día en el que jugarán un amistoso contra el Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.

Mientras, en Paterna se quedaron el delantero nigeriano Sadiq Umar, con una lesión en la zona isquiotibial sufrida ante el Castellón, Rubo Iranzo, lesionado en el entrenamiento del pasado viernes, y Dimitri Foulquier, que sigue con su recuperación de la rodilla.

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Junto a ellos también se han quedado en la capital del Turia los lesionados de larga duración José Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí. EFE

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