Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Pepelu realiza una parte del entrenamiento con el Valencia

Guardar

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- El centrocampista Pepelu realizó este jueves una parte del entrenamiento con el Valencia en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham por primera vez después de recibir un fuerte golpe en la costilla en el último partido contra el Castellón.

Pepelu fue la novedad en la sesión del equipo de Carlos Corberán, que esta tarde volverá a ejercitarse, pero lo hará en el gimnasio, según informaron fuentes oficiales del club.

PUBLICIDAD

Así, los valencianistas siguen con su preparación en tierras inglesas, donde han coincidido con el Barcelona y la Real Sociedad, y donde permanecerán hasta el sábado, día en el que jugarán un amistoso contra el Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.

Mientras, en Paterna se quedaron el delantero nigeriano Sadiq Umar, con una lesión en la zona isquiotibial sufrida ante el Castellón, Rubo Iranzo, lesionado en el entrenamiento del pasado viernes, y Dimitri Foulquier, que sigue con su recuperación de la rodilla.

PUBLICIDAD

Junto a ellos también se han quedado en la capital del Turia los lesionados de larga duración José Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí. EFE

plm sm lv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 30 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 30 julio

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La organización de consumidores ha denunciado ante la Fiscalía a siete tiendas de ropa que engañan a sus compradores con productos de calidad inferior y devoluciones imposibles

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

Precio de la luz en España este 31 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 31 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta entra en “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

Ceuta entra en “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y destinará el dinero a los afectados por los incendios de la región

Begoña Gómez recupera su pasaporte tras la orden de la Audiencia de Madrid al juez Peinado para levantar las medidas cautelares

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

ECONOMÍA

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca