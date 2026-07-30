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Orden alejamiento para un hombre que increpó al alcalde de Salou (Tarragona) en un pleno

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Tarragona, 30 jul (EFE).- Un juez de Tarragona ha dictado una orden de alejamiento para un hombre que increpó y "protagonizó una tentativa de agresión" al alcalde de Salou (Tarragona), Pere Granados, durante el pleno municipal de junio.

En virtud de esta orden, el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros del edil durante un año, han informado a EFE fuentes de Ayuntamiento de Salou.

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EL juez también le prohíbe acerarse al domicilio y el lugar de trabajo del alcalde y asistir a los plenos.

Granados denunció ante los Mossos d'Esquadra que el hombre intentó "alterar" el desarrollo del pleno "con una actitud desafiante, peligrosa y violenta", hasta el punto de que la Policía Local tuvo que intervenir y expulsarlo de la sala.

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Debido a este suceso, el Ayuntamiento reforzará la seguridad y exigirá a las personas que acudan de público a los plenos que se acrediten previamente y se identifiquen antes de entrar. También incrementará presencia policial durante las sesiones.

Según el consistorio, estas medidas tienen como objetivo "garantizar la seguridad institucional, proteger a los representantes públicos y asegurar que las sesiones plenarias, máxima expresión de la vida democrática municipal, puedan desarrollarse con normalidad, respeto y las garantías necesarias para todos".

"La política no se puede convertir en un espacio para el insulto, los ataques personales o la intimidación", señala Granados. EFE

dpj/gb/aam

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