Nueve identificados por el robo de 13.000 metros de cobre de la red de luz de Granada

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Granada, 30 jul (EFE).- La Policía Nacional ha activado un dispositivo especial para combatir el robo de cobre en el distrito Norte de Granada, donde en menos de 20 días han sustraído más de 13.000 metros de cableado eléctrico, un despliegue que ha permitido identificar a nueve personas.

Según ha informado este cuerpo armado, el operativo especial ha servido para detener a cuatro personas de entre 19 y 52 años y con antecedentes que fueron sorprendidas por separado y en cuatro momentos diferentes robando cableado del sistema de alumbrado público y tuberías de cobre.

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Solo en el periodo comprendido entre el 11 y el 29 de julio han sido sustraídos más de 13.000 metros de cable de cobre destinado al alumbrado público, lo que ha afectado a una veintena de calles del distrito Norte, con especial incidencia en el barrio de San Francisco y la zona del Recinto Ferial.

Dadas las pérdidas valoradas por encima de los 50.000 euros, la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en el que participan agentes especializados adscritos a la Comisaría del distrito Norte y miembros de distintas unidades de Seguridad Ciudadana como los Grupos de Atención al Ciudadano y la Unidad de Prevención y Reacción.

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El objetivo principal es prevenir la sustracción del cableado de cobre, principalmente destinado a iluminación vial, e identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento han sido identificados nueve personas por su implicación con los hechos, todos hombres españoles salvo un marroquí, y la mayoría con antecedentes policiales.

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También han sido identificados tres vehículos utilizados para transportar el material robado.

Las mismas fuentes han precisado que tanto el dispositivo como la investigación de los hechos siguen en marcha, por lo que no se descartan futuras detenciones en relación con estos hechos. EFE

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