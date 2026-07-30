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Más Madrid exige a Planifica Madrid publicar datos de la compra del "piso de lujo" que Ayuso "quiere usar como oficina"

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Más Madrid ha exigido a la empresa pública Planifica Madrid que publique los datos de la compra del "piso de lujo" en Chamberí que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "quiere usar como oficina" mientras hay obras en la Real Casa de Correos.

Se lo ha pedido a través de un burofax, al entender que la compañía si no lo hiciera podría vulnerar leyes de transparencia, entre ellas de la Comunidad de Madrid. Este miércoles se conocía que la Comunidad de Madrid había adquirido un ático de 485 metros cuadrados que estaría destinado a que Ayuso lo utilizara como oficina temporal en agosto mientras se rehabilita la sede de la Presidencia autonómica.

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En el burofax, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación regionalista señala que en la compra de este piso "con 200 metros de terraza" y uso residencial, Planifica Madrid habría vulnerado el principio de publicidad activa del gasto público de la Administración.

Considera, además, que al comprarse este inmueble para dotar a Ayuso de "una dependencia u oficina institucional", se estaría "quebrando los principios de idoneidad, eficiencia presupuestaria y austeridad en el gasto público al tratarse de un inmueble de naturaleza residencial de gran lujo".

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La formación regionalista ha recalcado que el expediente de compra debería haber sido público "al menos desde el pasado mes de abril" --la compra se efectuó el 14 de ese mes-- y que en el mismo tendría que aparecer, entre otros, la partida presupuestaria que se liberó para poder hacer esta compra o la reserva de crédito si aún no se hubiera ejecutado la adquisición.

"Resulta imperativa una labor de transparencia inmediata, que no puede ampararse en los dilatados plazos que 2/3 permiten las fechas en las que se ha descubierto esta ocultación a las madrileñas y madrileños", ha lanzado.

RECLAMA EL EXPEDIENTE COMPLETO E INFORMACIÓN ADICIONAL

Es por ello que la formación líder de la oposición en la Asamblea ha exigido, además del expediente completo de la compra, información adicional. Entre ellas figuran la memoria de idoneidad y necesidad pública que expliqué por qué se eligió un "inmueble residencial de lujo" en vez de optar por propiedades con las que ya cuenta el Ejecutivo regional.

Quiere también el expediente de otros inmuebles que se hayan valorado, la memoria justificativa y de uso, la tasación que justificó el precio, una copia del contrato de compraventa, la memoria justificativa de su uso como oficina "pese a que su uso es exclusivamente residencial", y una valoración sobre si con esta compra queda cubierta la necesidad de Ayuso para "desempeñar sus funciones o hay previsiones de nuevas adquisiciones similares".

"OCULTÓ DATOS CLAVES"

El diputado por Más Madrid y responsable de jurídico, Hugo Martínez, ha criticado que la presidenta regional "decidió ocultar datos claves sobre la compra del ático de lujo que ha decidido que paguen todos los madrileños".

En este sentido, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico no haya desvelado "el precio" del inmueble y se ha preguntado "¿por qué decidieron comprar en vez de alquiler, que sería lo razonable si fuera verdad que es para un uso de unos pocos meses?".

Asimismo, ha cuestionado la naturaleza del inmueble adquirido y ha planteado varias incógnitas sobre la operación. "¿Por qué lo que han comprado es una vivienda y no un sitio habilitado para ser oficina, como sería lógico si fuera verdad la excusa que han dado? ¿Por qué no utilizan locales propios que tiene la Comunidad de Madrid en sus innumerables consejerías y empresas públicas? ¿O si vieron otros inmuebles y por qué decidieron que justo este era el que se adecuaba a los deseos de Isabel Díaz Ayuso?", ha señalado.

El diputado también ha acusado al Gobierno regional de aprovechar el periodo estival para retrasar la entrega de la información solicitada. "Ayuso pretende que hasta octubre no podamos tener la información porque los plazos de la Asamblea de Madrid en vacaciones le permiten dilatar la transmisión de la información, la transparencia que exige toda la administración pública y Más Madrid no está dispuesto a esperar tanto tiempo", ha afirmado.

En este sentido, ha sostenido que se trata de una documentación que "teníamos que tener desde el 14 de abril como mínimo, que es la fecha en la que compraron el ático" y, por ello, ha recalcado que "nosotros exigimos que nos la dé ya".

Por ello, Martínez ha detallado que Más Madrid ha remitido un burofax a Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la adquisición del inmueble, "exigiendo que inmediatamente nos dé toda la información que los madrileños tienen derecho a saber sobre el último capricho que le hemos tenido que pagar a Isabel Díaz Ayuso".

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EuropaPress

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