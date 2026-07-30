Los vecinos afectados por el incendio de Madrid recuerdan los instantes de tensión

Guardar

Andrea Gallego Rodríguez

Madrid, 30 jul (EFE).- Los vecinos y comercios afectados por el incendio de la sierra suroeste de Madrid han recordado los instantes de tensión cuando las llamas empezaron a rodear sus residencias y fueron desalojados, al mismo tiempo que vuelven lentamente a la normalidad.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves el fin de la emergencia de interés nacional al rebajar de 3 a 2 el nivel de gravedad de los grandes incendios de Madrid y Ávila, que han arrasado unas 70.000 hectáreas en el centro peninsular.

En Pelayos de la Presa, la normalidad está volviendo lentamente y así lo mostraban unas gallinas, ajenas a su calcinado alrededor, que caminaban por un jardín picoteando en busca de comida. En cambio, la fachada de la casa mostraba los estragos del fuego.

PUBLICIDAD

Desde una de las ventanas de una residencia de la localidad, un cartel rezaba: "Gracias a la UME, los bomberos, la guardia civil, la policía local y forestal y a nuestra gente".

Uno de sus vecinos, Manuel García, que llevaba una mascarilla por el humo que había alrededor, ha recordado cómo fueron los instantes tras el desalojo.

PUBLICIDAD

"Estaban todas las calles colapsadas de Pelayos y eso que Pelayos es muy chiquitito", ha asegurado a EFE.

Al tratarse de su segunda residencia, a la que llevan acudiendo desde hace 26 años, se marchó a Alcorcón donde vive de forma permanente, pero, debido a las calles cortadas, el pequeño trayecto para salir le llevo más de una hora.

PUBLICIDAD

Otros vecinos no tuvieron la misma suerte, ha añadido, ya que fueron desalojados y trasladados a diferentes municipios de la zona en varias ocasiones debido al avance de las llamas.

"Ha sido una lotería", ha asegurado, al referirse a las residencias que han visto afectadas por el fuego.

Desde el martes, los residentes ya pudieron volver a sus residencias.

Otra vecina del municipio de Pelayos, Mara Traseira, ha mostrado su enfado debido a que la zona cercana a Pelayos cuenta con un parque de bomberos cercano, cuyo personal, asegura, estaba en el incendio de Almorox (Toledo).

PUBLICIDAD

"Se podría haber evitado", ha asegurado.

Su queja se centra, por otra parte, en la limpieza del monte que rodea al pueblo, una petición que ya habían transmitido al ayuntamiento: "Llevábamos 6 meses diciendo que desbrozasen (una finca cercana al Monasterio de Pelayos), que limpiasen el cauce del río porque tenía tantos troncos".

PUBLICIDAD

"¿Quién va a limpiar estos montes ahora?", se ha preguntado.

Además, ha agregado que es necesario que se retiren los cipreses de Arizona o arizónicas, una planta que suele adornar los jardines de las casas, pero que es altamente inflamable.

PUBLICIDAD

En cambio, el municipio de Valdemaqueda logró salvarse del incendio y es el menos afectado de todos los municipios.

Su alcalde, Ricardo Meneses, ha destacado la excepcional coordinación y la logística de los desplazados.

"Nos duele mucho ver quemarse al monte, la verdad es algo que sufres, nos quita el sueño y todavía seguimos en tensión", ha asegurado el alcalde, que se ha mostrado preocupado por la alerta roja por calor.

PUBLICIDAD

El Pantano de San Juan es otro de los puntos más afectados del incendio, donde los hidroaviones y los helicópteros siguen cargando agua para luego liberarla en otros puntos de la zona.

Varias de las embarcaciones para recorrer el pantano se encuentran calcinadas, así como algunas las parcelas de uno de los campings cercanos.

En uno de estos establecimientos llamado Monasterio de Pelayos, su dueño Esteban Carrasco, ha explicado que el incendio afectó a 18 parcelas, 17 parcelas y un bungalow de madera.

"La idea nuestra es, aparte de que una vez que pasen los seguros vean los daños y demás, es rápidamente proceder a la limpieza", ha afirmado.

Por otro lado, Carrasco ha añadido que afronta la situación y el resto del verano en tensión, pero que mantiene el ánimo: "El ánimo es fundamental para cualquier cosa de la vida y mucho más para este tipo de negocios". EFE

(foto) (vídeo)