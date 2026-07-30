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Los 312 evacuados por el fuego de San Cipriano (León) regresan a casa tras bajar el riesgo

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(Actualiza la EX4089 con más información)

León, 30 jul (EFE).- Los 312 vecinos desalojados ayer por el incendio forestal de San Cipriano del Condado (León) han podido regresar a sus viviendas después de que el fuego haya evolucionado favorablemente durante la noche y haya descendido este jueves de nivel 2 a nivel 1 de Índice de Gravedad Potencial (IGR), según ha informado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

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El incendio, declarado a las 14.38 horas del miércoles en el término municipal de Vegas del Condado, fue el que generó la situación de mayor riesgo en la provincia al obligar a evacuar varios núcleos de población y provocar el corte de la carretera N-621.

Tras la reunión celebrada este jueves por la mañana en la Delegación Territorial de la Junta en León, su responsable, Eduardo Diego, ha explicado que el trabajo nocturno del operativo permitió perimetrar el incendio y mejorar sustancialmente la situación, haciendo posible la desescalada del nivel de gravedad.

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"Las 312 personas desalojadas han vuelto a sus domicilios", ha destacado Diego, quien ha precisado que los evacuados pertenecían a localidades de los municipios de Vegas del Condado y Santa Colomba de Curueño.

Durante la noche permanecieron alojadas siete personas, entre ellas un menor, en el colegio de Villaobispo de las Regueras; otras 25 personas, de las que once eran menores, en el pabellón de La Vecilla; mientras que ocho fueron derivadas a otros recursos de acogida.

El delegado territorial ha explicado que el incendio afectó a tres edificaciones en la localidad de Castro del Condado, aunque la prioridad de las administraciones ha sido en todo momento "garantizar la seguridad de la población".

A lo largo de la jornada continuarán las labores de extinción con un operativo integrado por un técnico, cinco helicópteros, tres bulldozer y cuatro cuadrillas, con alrededor de treinta profesionales desplegados sobre el terreno.

Mientras tanto, los otros dos incendios forestales que mantienen la mayor preocupación en la provincia continúan en nivel IGR-2.

Desalojados 60 vecinos por el incendio de Valdelaloba

Es el caso del incendio de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, donde permanecen desalojadas por precaución 60 personas de las localidades de Valdelaloba y Pradilla.

Y en el pabellón municipal de Toreno, habilitado para atender a los afectados, han pasado la noche catorce personas, dos de ellas menores.

En ese incendio trabajarán durante el día un técnico, cuatro helicópteros, dos bulldozer y cinco cuadrillas, con unos cuarenta efectivos.

Veguellina centra otro de los grandes frentes activos

También sigue en nivel 2 el incendio de Veguellina, en el municipio berciano de Villafranca del Bierzo, donde continúan evacuados los veinte vecinos de Prado de la Somoza, también conocida como Prado de Paradiña.

Aunque el pabellón habilitado en Villafranca del Bierzo permaneció disponible durante la noche, finalmente no fue necesario que ninguna persona pernoctara en esas instalaciones. El operativo desplegado en la zona cuenta con un técnico, cuatro helicópteros, tres bulldozer y siete cuadrillas, alrededor de cincuenta personas.

Según ha explicado Eduardo Diego, será precisamente en los incendios de Valdelaloba y Veguellina donde se concentren este jueves los mayores esfuerzos del operativo de lucha contra incendios de la Junta de Castilla y León.

El delegado territorial ha confiado en que las condiciones meteorológicas permitan avanzar en la estabilización de los incendios.

y, aunque se mantienen las altas temperaturas, ha señalado que las previsiones apuntan a "vientos menos intensos" que los registrados durante la jornada del miércoles.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos, de las personas que atendieron a los evacuados y del conjunto del operativo de extinción, tanto terrestre como aéreo, cuyo trabajo ha resultado "especialmente efectivo" en el incendio de San Cipriano del Condado. EFE

rs/mr/crf

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