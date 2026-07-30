Llega a El Hierro un cayuco con 54 personas tras once días de travesía desde Guinea-Bisáu

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(Actualiza la NA4229 con más detalles sobre el cayuco y sus ocupantes desde el puerto de La Restinga)

La Restinga (El Hierro), 30 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves un cayuco con 54 inmigrantes a bordo, entre ellos seis mujeres, cuando estaba a punto de llegar a El Hierro tras once días de travesía desde Guinea-Bisáu.

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Según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal, las salvamares Navia y Dipdha salieron al encuentro de la embarcación y acompañaron a sus ocupantes hasta el puerto de La Restinga.

El cayuco había sido detectado por el radar de vigilancia costera SIVE cuando se encontraba a menos de dos kilómetros de tierra.

De acuerdo con el relato de los propios inmigrantes, salió hacia Canarias hace once días desde Guinea-Bisáu.

A bordo de la embarcación viajaban ciudadanos de ese país y de los vecinos Guinea, Gambia y Senegal. Solo uno de ellos necesitó que lo trasladaran al hospital de la isla.

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Sus compañeros de travesía han sido conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

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(foto) (vídeo)