La UD Las Palmas cerrará este viernes su pretemporada en Marbella con otro amistoso

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Las Palmas de Gran Canaria, 30 jul (EFE).- La UD Las Palmas pondrá fin este viernes a su pretemporada en Marbella con la disputa de un cuarto partido amistoso, frente al Neom Sports Club, de Arabia Saudí, a partir de las diez de la mañana (hora local, 9.00 hora peninsular española) en las instalaciones del Banús Football Center.

El equipo entrenado esta temporada por Rubén de la Barrera regresará a Gran Canaria tras este último ensayo en la provincia de Málaga, donde ha permanecido concentrado desde el pasado día 20, aunque volverá a Andalucía en la semana previa al comienzo de LaLiga Hypermotion (Segunda) 2026-2027 para disputar el Trofeo Carranza frente al Cádiz CF, el próximo 8 de agosto en el Estadio Nuevo Mirandilla.

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El conjunto amarillo perdió sus dos primeros encuentros en Marbella, ante el Orlando Pirates surafricano (0-1) y el saudí Al-Ittihad (2-1), y venció el pasado martes a la UD Leiría, de la Segunda División de Portugal, tras remontar dos goles en la segunda parte (3-2). EFE

rg/as/cmm