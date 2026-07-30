Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La parlamentaria Esperanza Gómez dirigirá el área de Política Territorial en la nueva ejecutiva de Movimiento Sumar

Imagen S4APHLO45RBVHPPTTAZNAHG2I4
Guardar

La diputada andaluza y co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, será la responsable de Política Territorial, Plurinacionalidad e Implantación Federal de la nueva ejecutiva de Movimiento Sumar, de la que también van a formar parte otras dos andaluzas; en concreto, la secretaria del Espacio joven Ares Valera, y la diputada nacional por Cádiz Esther Gil de Reboleño.

Así lo ha detallado Movimiento Sumar en un comunicado en el que informa de la reunión que el Grupo Coordinador de la formación mantuvo este pasado miércoles, 29 de julio, con las coordinadoras estatales Verónica Barbero y Rosa Martínez, que han dado forma a la que es la nueva ejecutiva de Sumar.

PUBLICIDAD

La "hoja de ruta" de la nueva ejecutiva pasa por "reforzar la organización a nivel territorial y construir alianzas y espacios comunes con otras fuerzas afines", lo que se refleja en una mayor presencia de miembros de los distintos territorios de la formación en la nueva ejecutiva, según destacan desde la formación.

La representación andaluza en la nueva ejecutiva "vuelve a ser importante, como ya lo fue en la anterior dirección, y ocupa responsabilidades claves que deben llevar al partido a las siguientes citas electorales municipales y generales", añade la nota de prensa.

PUBLICIDAD

Así, Esperanza Gómez repite en la ejecutiva, en esta ocasión con la responsabilidad de Política Territorial, Plurinacionalidad e Implantación Federal, y asumirá la representación del partido en la mesa y espacios de coalición con otras fuerzas afines como las que comparten con Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida en 'Un Paso al Frente'.

Desde Movimiento Sumar señalan que esto coloca a la diputada andaluza como "una de las piezas claves en la construcción del futuro de la organización política".

Profesora titular de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Esperanza Gómez lleva trabajando en la Cámara andaluza desde 2015, incluyendo un breve paso por el Senado como senadora por designación autonómica.

Presente en la Mesa del Parlamento andaluz como vocal, Esperanza Gómez es "referente de Sumar en Andalucía", y tras las pasadas elecciones del 17 de mayo revalidó su escaño en la Cámara autonómica al encabezar la lista de la coalición Por Andalucía por la provincia de Cádiz.

Desde Movimiento Sumar destacan que mantiene unas "buenas relaciones con el resto de las fuerzas andaluzas, especialmente con Izquierda Unida", y reivindican que "su experiencia de varias legislaturas, su talante de diálogo y negociador dentro de ese espacio en la izquierda es, probablemente, el valor que aporta a la dirección de Sumar, en un momento de redefinición y construcción del espacio a nivel estatal".

Por su parte, Ares Valera, que también repite en la ejecutiva y con la misma responsabilidad, mantiene la dirección del Espacio Joven. Es licenciada en Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y especializada en Dirección de Producción Audiovisual.

Nacida en Vilafranca del Penedès, vive desde hace años en Sevilla y es "una activista comprometida con los movimientos sociales desde la universidad", además de que "participa activamente en la vida reivindicativa de la ciudad de Sevilla".

Por último, también repite en la ejecutiva actual la parlamentaria estatal y vicepresidenta tercera de la Mesa de la Cámara Baja Esther Gil de Reboleño, que es "la referente andaluza" de Movimiento Sumar en las Cortes.

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en Género, Identidad y Ciudadanía, es "una activista comprometida con la lucha de los derechos de los colectivos Lgtbiqa+, ecologistas y feministas". La parlamentaria gaditana estará en la ejecutiva estatal como invitada permanente.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha advertido este jueves sobre la gravedad de la entrada de personas que equivale al 2% de la población

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

Última hora de los incendios en España, en directo | Cerca de 1.000 personas continúan desalojadas por el incendio en Madrid y 14 municipios han sido evacuados en Zamora

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Cerca de 1.000 personas continúan desalojadas por el incendio en Madrid y 14 municipios han sido evacuados en Zamora

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Aplazado “por salud mental” el juicio del expríncipe Andrés por presunta agresión: la agonía del duque continúa

El hijo de Isabel II esperaba cerrar un capítulo este 29 de julio, pero su declaración ante el Tribunal de Magistrados de Westminster ha sido pospuesta hasta diciembre por la situación psicológica del acusado

Aplazado “por salud mental” el juicio del expríncipe Andrés por presunta agresión: la agonía del duque continúa

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Así son las residencias oficiales de presidentes autonómicos: una mansión millonaria, palacetes históricos y chalets con piscina que permanecen sin ocupar

España rechaza el asilo a una mujer dominicana que fue despedida de su trabajo por su orientación sexual: el juez recuerda que la homosexualidad es legal en su país

Lanzan al mar 600.000 euros desde una lancha al ver que se acerca la Guardia Costera y desatan el caos entre los bañistas

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

ECONOMÍA

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca