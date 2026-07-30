La parlamentaria Esperanza Gómez dirigirá el área de Política Territorial en la nueva ejecutiva de Movimiento Sumar

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La diputada andaluza y co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, será la responsable de Política Territorial, Plurinacionalidad e Implantación Federal de la nueva ejecutiva de Movimiento Sumar, de la que también van a formar parte otras dos andaluzas; en concreto, la secretaria del Espacio joven Ares Valera, y la diputada nacional por Cádiz Esther Gil de Reboleño.

Así lo ha detallado Movimiento Sumar en un comunicado en el que informa de la reunión que el Grupo Coordinador de la formación mantuvo este pasado miércoles, 29 de julio, con las coordinadoras estatales Verónica Barbero y Rosa Martínez, que han dado forma a la que es la nueva ejecutiva de Sumar.

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La "hoja de ruta" de la nueva ejecutiva pasa por "reforzar la organización a nivel territorial y construir alianzas y espacios comunes con otras fuerzas afines", lo que se refleja en una mayor presencia de miembros de los distintos territorios de la formación en la nueva ejecutiva, según destacan desde la formación.

La representación andaluza en la nueva ejecutiva "vuelve a ser importante, como ya lo fue en la anterior dirección, y ocupa responsabilidades claves que deben llevar al partido a las siguientes citas electorales municipales y generales", añade la nota de prensa.

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Así, Esperanza Gómez repite en la ejecutiva, en esta ocasión con la responsabilidad de Política Territorial, Plurinacionalidad e Implantación Federal, y asumirá la representación del partido en la mesa y espacios de coalición con otras fuerzas afines como las que comparten con Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida en 'Un Paso al Frente'.

Desde Movimiento Sumar señalan que esto coloca a la diputada andaluza como "una de las piezas claves en la construcción del futuro de la organización política".

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Profesora titular de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Esperanza Gómez lleva trabajando en la Cámara andaluza desde 2015, incluyendo un breve paso por el Senado como senadora por designación autonómica.

Presente en la Mesa del Parlamento andaluz como vocal, Esperanza Gómez es "referente de Sumar en Andalucía", y tras las pasadas elecciones del 17 de mayo revalidó su escaño en la Cámara autonómica al encabezar la lista de la coalición Por Andalucía por la provincia de Cádiz.

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Desde Movimiento Sumar destacan que mantiene unas "buenas relaciones con el resto de las fuerzas andaluzas, especialmente con Izquierda Unida", y reivindican que "su experiencia de varias legislaturas, su talante de diálogo y negociador dentro de ese espacio en la izquierda es, probablemente, el valor que aporta a la dirección de Sumar, en un momento de redefinición y construcción del espacio a nivel estatal".

Por su parte, Ares Valera, que también repite en la ejecutiva y con la misma responsabilidad, mantiene la dirección del Espacio Joven. Es licenciada en Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y especializada en Dirección de Producción Audiovisual.

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Nacida en Vilafranca del Penedès, vive desde hace años en Sevilla y es "una activista comprometida con los movimientos sociales desde la universidad", además de que "participa activamente en la vida reivindicativa de la ciudad de Sevilla".

Por último, también repite en la ejecutiva actual la parlamentaria estatal y vicepresidenta tercera de la Mesa de la Cámara Baja Esther Gil de Reboleño, que es "la referente andaluza" de Movimiento Sumar en las Cortes.

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Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en Género, Identidad y Ciudadanía, es "una activista comprometida con la lucha de los derechos de los colectivos Lgtbiqa+, ecologistas y feministas". La parlamentaria gaditana estará en la ejecutiva estatal como invitada permanente.