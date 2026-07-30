La Oreja de Van Gogh anuncia las seis primeras fechas de su gira por Latinoamérica en 2027

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San Sebastián, 30 jul (EFE).- La Oreja de Van Gogh ha anunciado que dará el salto a Latinoamérica dentro de su gira 'Tantas cosas que contar' con conciertos ya confirmados para marzo de 2027 en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.

El conjunto guipuzcoano cruzará el Atlántico el próximo año después de agotar entradas en numerosos recintos de España dentro del tour que inició el 9 de mayo en Bilbao tras el regreso de la vocalista Amaia Montero al grupo y la salida del guitarrista Pablo Benegas.

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Esta gira, que supone un viaje por los grandes éxitos de la formación, tendrá ahora nuevas paradas en Latinoamérica con seis actuaciones programadas, de momento, para el mes de marzo, que arrancarán el día 10 en Quito y continuarán el día 12 en Bogotá, el 14 en Lima, el 17 en Montevideo, el 19 en Buenos Aires y el 26 en Santiago de Chile, según ha adelantado la productora Get In. EFE