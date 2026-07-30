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La música urbana enciende el Arenal Sound, atento ante el cercano incendio en Vall d'Uixó

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Castellón, 30 jul (EFE).- El festival Arenal Sound comienza este jueves en Burriana con cuatro jornadas de música urbana, pop y electrónica en una edición que prevé reunir a unas 150.000 personas hasta el domingo y donde se seguirá muy de cerca la evolución del incendio en la Vall d'Uixó, a unos veinte kilómetros de allí.

El puertorriqueño Myke Towers y la argentina María Becerra encabezan la primera jornada. Becerra actuará a las 22:35 horas y Towers lo hará a partir de la una de la madrugada, en una programación que también incluye a Íñigo Quintero, La Pantera, MVRK, Pignoise, Ptazeta, Fran Perea, Aissa y Bresh.

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El viernes, la música electrónica tendrá como principal representante internacional al DJ Dimitri Vegas, encargado de cerrar la noche. La programación nacional estará liderada por Omar Montes, Nil Moliner, Álvaro de Luna y Leire Martínez, junto a Walls, Foyone, Juseph, Alejo, Mafalda Cardenal, Enol y DPR Cream & DPR Artic.

La jornada del sábado reunirá a Ana Mena con el chileno Young Cister, el dúo colombiano Cali y El Dandee y los neerlandeses W&W. También actuarán Funzo, Kidd Keo, Delaossa, Inazio, Midas Alonso, Q2, Kidd Voodoo y Daniela Garsal.

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El domingo, último día del festival, el cartel estará encabezado por Juan Magán, RVFV y JC Reyes. Completan la programación Yapi, C. Marí, Mar Lucas, J Abdiel, Mayo, Dlomalo & Marce, Kristina y Alvama Ice.

Los conciertos comenzarán cada tarde y se prolongarán hasta las cinco de la madrugada, con actuaciones simultáneas y una programación centrada principalmente en la música urbana española y latinoamericana, además de sesiones de algunos de los principales nombres de la electrónica europea.

La celebración del festival coincide con el incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó, aún sin control y que ha arrasado ya más de 9.600 hectáreas, por lo que la Guardia Civil reforzará el dispositivo de seguridad con la incorporación de agentes procedentes de otras provincias.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció este miércoles, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que el objetivo es garantizar tanto la atención a la emergencia como el desarrollo del festival, para el que se esperan unas 150.000 personas.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, señaló que el Arenal Sound dispone de un plan especial de emergencias y que la organización mantiene una comunicación permanente con la Conselleria para evaluar la evolución de la situación.

Además, el Ayuntamiento de Burriana constituyó este miércoles el Puesto de Mando Preventivo del festival, operativo hasta el próximo lunes, desde el que se coordinará la respuesta ante posibles incidencias.

El dispositivo ha revisado las vías de evacuación, los accesos para los servicios de emergencia, los puestos sanitarios, los controles de aforo, los puntos de abastecimiento de agua y los Puntos Violeta, y este jueves está prevista la celebración de una junta extraordinaria de seguridad antes de la apertura del recinto. EFE

jgt/cbr/jdm

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