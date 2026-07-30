La Justicia avala el desalojo del instituto B9 de Badalona, donde malvivían 250 personas

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Barcelona, 30 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la resolución judicial que el pasado mes de diciembre dio luz verde al Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) para desalojar el antiguo instituto municipal B9, donde malvivían unas 250 personas.

La sentencia, que ha avanzado 'El Periódico' este jueves y a la que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso presentado por once de los antiguos residentes en el recinto contra el auto judicial que autorizó la entrada en el inmueble para su desocupación.

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Tras conocerse la decisión, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha celebrado la resolución mediante un vídeo publicado en la red social X: "Es una victoria moral", ha afirmado.

"Ocho meses después, el TSJC nos da la razón y dice que el ayuntamiento, tal y como mantuvimos desde el primer día, hicimos las cosas como correspondía", ha defendido Albiol.

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En su apelación, los ocupantes sostenían que la orden de entrada vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva y a la no discriminación, argumentando además que el ayuntamiento carecía del protocolo de asistencia social requerido por el juzgado.

Sin embargo, el TSJC ha concluido en su fallo que "no se acreditan dichas vulneraciones" y que la desocupación se sopesó bajo un "criterio de proporcionalidad", pues el consistorio "sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social".

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"No se ha realizado un trato diferenciado a los ocupantes por razón de su raza u origen, sino que, ante la ocupación de un inmueble, se ha aplicado de forma proporcional la normativa, dando opciones a los ocupantes que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social", sostiene el fallo.

Por su parte, Fiscalía también solicitó rechazar la apelación de los antiguos ocupantes al considerar que la orden para entrar en el edificio se ajustó en todo momento a la legalidad vigente. EFE

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