La Guardia Civil interviene 2.375 litros de gasolina para narcolanchas en Sanlúcar

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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 2.375 litros de gasolina presuntamente destinados a abastecer a embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el narcotráfico en la desembocadura del río Guadalquivir, dentro de un operativo contra la denominada narcologística desarrollado en la zona de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, los agentes localizaron el pasado 28 de julio una embarcación recreativa fondeada frente a Bajo de Guía, cuya presencia levantó sospechas de que pudiera estar siendo utilizada para prestar apoyo logístico a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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Durante la inspección del barco, los guardias civiles encontraron un total de 95 garrafas de combustible, que sumaban 2.375 litros de gasolina, supuestamente preparados para suministrar a las narcolanchas que operan en la zona.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió al remolque y decomiso tanto de la embarcación como del combustible intervenido, mientras mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del material y determinar las posibles responsabilidades.

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La actuación se enmarca en los dispositivos permanentes que la Comandancia de Cádiz desarrolla para combatir el narcotráfico y las redes de apoyo logístico que facilitan la actividad de las organizaciones criminales en el litoral de la provincia. EFE

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