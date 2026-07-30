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La Fiscalía pide 4 años de prisión y multas para los dos acusados de provocar un incendio forestal en Llanera (Asturias)

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La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 4 años de prisión y multa de 4.800 euros para cada uno de los dos acusados de provocar de forma intencionada un incendio forestal en el monte Santo Firme, en el concejo de Llanera, en marzo de 2023, además del pago de los casi 11.000 euros que costó su extinción, los 20.800 euros en los que se valoró el perjuicio medioambiental causado por las llamas y las indemnizaciones a los vecinos que sufrieron los daños en sus parcelas.

El Ministerio Fiscal los acusa de un delito de incendio forestal agravado, ya que el fuego afectó a una zona próxima a núcleos de población o lugares habitados.

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La vista oral se celebrará en una fecha aún por determinar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados, un hombre y una mujer nacidos en 2002 y 2000, respectivamente, ambos vecinos del concejo de Llanera, a última hora de la tarde --anterior a las ocho y cinco-- del 26 de marzo de 2026, prendieron fuego de forma intencionada y sin ninguna finalidad en varios puntos junto a una pista forestal que sigue el recorrido del Camino de Santiago, en el paraje La Monona, en el monte Santo Firme (Llanera). Lo hicieron por aplicación directa de la llama, provocando un incendio que se extendió a lo largo de 74,16 hectáreas de matorral, eucalipto y frondosas.

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Los bomberos lograron controlar las llamas en un primer momento pero, debido a las condiciones climatológicas, el fuego se reactivó el 29 de marzo, acercándose a la localidad de Caravies, que tuvo que ser evacuada y confinada para evitar daños personales.

El incendio fue extinguido el día 30, cuatro días después de su inicio. Los acusados fueron localizados por la Guardia Civil en la zona del incendio el día de su inicio en un vehículo, en el que se encontró, en diferentes compartimentos, varios mecheros y un difusor de fragancias modificado (que contiene gases inflamables).

Los costes de los medios empleados para la extinción ascendieron a 10.938,16 euros. Los perjuicios medioambientales han sido valorados en 20869,14 euros. A consecuencia del incendio, la empresa adjudicataria de un lote de arbolado de eucalipto, perdió de 144 toneladas y resultaron afectadas parcelas y bienes propiedad del Ayuntamiento de Llanera, que ha desistido del ejercicio de acciones, y de numerosos particulares.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal agravado y solicita que se condene, a cada uno de los acusados, a 4 años de prisión y multa de 20 meses, a razón de 20 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al Principado de Asturias con 10.938,16 euros por los gastos de extinción del incendio y con 20.869,14 euros por los perjuicios medioambientales causados.

Además, a los particulares afectados y que no han renunciado al cobro de indemnizaciones, con las cantidades que se determine en ejecución de sentencia por los daños causados en sus parcelas, más los intereses legales correspondientes.

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EuropaPress

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